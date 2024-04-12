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Батальон Судоплатова уничтожил три наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:15 12.04.2024 (обновлено: 19:28 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/batalon-1939697826.html
Батальон Судоплатова уничтожил три наблюдательных пункта ВСУ
Батальон Судоплатова уничтожил три наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 12.04.2024
Батальон Судоплатова уничтожил три наблюдательных пункта ВСУ
Бойцы батальона имени Судоплатова уничтожили три наблюдательных пункта и свыше 15 украинских военных в Запорожской области, сообщается в официальном... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:15
2024-04-12T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
ссср
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бойцы батальона имени Судоплатова уничтожили три наблюдательных пункта и свыше 15 украинских военных в Запорожской области, сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ. "Военнослужащие батальона имени Судоплатова уничтожили 3 наблюдательных пункта и более 15 украинских военнослужащих в Запорожской области", - говорится в сообщении.Этот добровольческий батальон был создан в Запорожской области в сентябре 2022 года. Он носит имя легендарного сотрудника органов государственной безопасности СССР Павла Судоплатова, активно боровшегося с украинским национализмом, а в годы Великой Отечественной войны руководившего разведывательно-диверсионной работой в тылу гитлеровских оккупантов.
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в мире, запорожская область, россия, ссср
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, СССР
Батальон Судоплатова уничтожил три наблюдательных пункта ВСУ

Батальон Судоплатова уничтожил 3 наблюдательных пункта ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бойцы батальона имени Судоплатова уничтожили три наблюдательных пункта и свыше 15 украинских военных в Запорожской области, сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.
«
"Военнослужащие батальона имени Судоплатова уничтожили 3 наблюдательных пункта и более 15 украинских военнослужащих в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Этот добровольческий батальон был создан в Запорожской области в сентябре 2022 года. Он носит имя легендарного сотрудника органов государственной безопасности СССР Павла Судоплатова, активно боровшегося с украинским национализмом, а в годы Великой Отечественной войны руководившего разведывательно-диверсионной работой в тылу гитлеровских оккупантов.
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