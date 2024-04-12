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Батальон Судоплатова уничтожил три наблюдательных пункта ВСУ

Батальон Судоплатова уничтожил три наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 12.04.2024

Батальон Судоплатова уничтожил три наблюдательных пункта ВСУ

Бойцы батальона имени Судоплатова уничтожили три наблюдательных пункта и свыше 15 украинских военных в Запорожской области, сообщается в официальном... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:15

2024-04-12T19:15

2024-04-12T19:28

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бойцы батальона имени Судоплатова уничтожили три наблюдательных пункта и свыше 15 украинских военных в Запорожской области, сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ. "Военнослужащие батальона имени Судоплатова уничтожили 3 наблюдательных пункта и более 15 украинских военнослужащих в Запорожской области", - говорится в сообщении.Этот добровольческий батальон был создан в Запорожской области в сентябре 2022 года. Он носит имя легендарного сотрудника органов государственной безопасности СССР Павла Судоплатова, активно боровшегося с украинским национализмом, а в годы Великой Отечественной войны руководившего разведывательно-диверсионной работой в тылу гитлеровских оккупантов.

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