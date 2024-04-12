https://ria.ru/20240412/bas-1939544519.html

"Об этом нужно говорить": в ФРГ выступили с неожиданным планом по Украине

"Об этом нужно говорить": в ФРГ выступили с неожиданным планом по Украине - РИА Новости, 12.04.2024

"Об этом нужно говорить": в ФРГ выступили с неожиданным планом по Украине

Западным союзникам Киева следует начать обсуждать варианты мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила президент бундестага Германии Бербель Бас в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:54

2024-04-12T10:54

2024-04-12T11:18

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Западным союзникам Киева следует начать обсуждать варианты мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила президент бундестага Германии Бербель Бас в программе Maishberger на канале Das Erste."С другой стороны, я всегда это говорю, мы должны <…> говорить о том, удастся ли нам создать мирные перспективы", — отметила она.Бас подчеркнула, что не стоит все время вести дискуссии об оружии и армии. Она также добавила, что в конечном итоге исход конфликта будут решать президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский, Запад не может навязать свое решение.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.

https://ria.ru/20240412/trebovanie-1939527488.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский