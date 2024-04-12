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Азаров рассказал, как повлияет на Зеленского падение рейтинга - РИА Новости, 12.04.2024
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09:25 12.04.2024 (обновлено: 09:46 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/azarov-1939518360.html
Азаров рассказал, как повлияет на Зеленского падение рейтинга
Азаров рассказал, как повлияет на Зеленского падение рейтинга - РИА Новости, 12.04.2024
Азаров рассказал, как повлияет на Зеленского падение рейтинга
Владимир Зеленский с падением своего рейтинга будет больше использовать силовое принуждение в управлении Украиной, считает бывший премьер страны Николай Азаров... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:25
2024-04-12T09:46
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
в мире
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский с падением своего рейтинга будет больше использовать силовое принуждение в управлении Украиной, считает бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Зеленский столкнулся с проблемой падения рейтинга власти. Он стабильно и неумолимо снижается каждый месяц… Украинцы уже давно перестали одобрять и поддерживать действия и решения киевского режима. Несмотря на это, киевский режим не останавливается и штампует одно непопулярное решение за другим, снижая тем самым свой рейтинг еще быстрее", - написал Азаров. По его мнению, "чем ниже будет рейтинг Зеленского, тем больше он будет использовать силовое принуждение как метод управления государством". Группа "Рейтинг" 4 апреля опубликовала данные опроса, согласно которым число жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Зеленского, за два года сократилось с 74% до 22%.
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939497444.html
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украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), в мире
Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), В мире
Азаров рассказал, как повлияет на Зеленского падение рейтинга

Азаров: Зеленский с падением рейтинга будет применять больше принуждения

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский с падением своего рейтинга будет больше использовать силовое принуждение в управлении Украиной, считает бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Зеленский столкнулся с проблемой падения рейтинга власти. Он стабильно и неумолимо снижается каждый месяц… Украинцы уже давно перестали одобрять и поддерживать действия и решения киевского режима. Несмотря на это, киевский режим не останавливается и штампует одно непопулярное решение за другим, снижая тем самым свой рейтинг еще быстрее", - написал Азаров.
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Дуда вежливо "послал" Зеленского
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По его мнению, "чем ниже будет рейтинг Зеленского, тем больше он будет использовать силовое принуждение как метод управления государством".
Группа "Рейтинг" 4 апреля опубликовала данные опроса, согласно которым число жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Зеленского, за два года сократилось с 74% до 22%.
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УкраинаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)В мире
 
 
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