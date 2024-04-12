https://ria.ru/20240412/azarov-1939518360.html

Азаров рассказал, как повлияет на Зеленского падение рейтинга

Азаров рассказал, как повлияет на Зеленского падение рейтинга - РИА Новости, 12.04.2024

Азаров рассказал, как повлияет на Зеленского падение рейтинга

Владимир Зеленский с падением своего рейтинга будет больше использовать силовое принуждение в управлении Украиной, считает бывший премьер страны Николай Азаров... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:25

2024-04-12T09:25

2024-04-12T09:46

украина

владимир зеленский

николай азаров (политик)

в мире

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский с падением своего рейтинга будет больше использовать силовое принуждение в управлении Украиной, считает бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Зеленский столкнулся с проблемой падения рейтинга власти. Он стабильно и неумолимо снижается каждый месяц… Украинцы уже давно перестали одобрять и поддерживать действия и решения киевского режима. Несмотря на это, киевский режим не останавливается и штампует одно непопулярное решение за другим, снижая тем самым свой рейтинг еще быстрее", - написал Азаров. По его мнению, "чем ниже будет рейтинг Зеленского, тем больше он будет использовать силовое принуждение как метод управления государством". Группа "Рейтинг" 4 апреля опубликовала данные опроса, согласно которым число жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Зеленского, за два года сократилось с 74% до 22%.

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939497444.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), в мире