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Университет в Бурятии передал автобус и автомобиль военнослужащим на СВО - РИА Новости, 12.04.2024
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11:03 12.04.2024
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Университет в Бурятии передал автобус и автомобиль военнослужащим на СВО
Университет в Бурятии передал автобус и автомобиль военнослужащим на СВО - РИА Новости, 12.04.2024
Университет в Бурятии передал автобус и автомобиль военнослужащим на СВО
Восточно-Сибирский технологический госуниверситет технологий и управления в Бурятии передал автобус и пикап военнослужащим в зону СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:03
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улан-удэ
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благотворительность
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УЛАН-УДЭ, 12 апр — РИА Новости. Восточно-Сибирский технологический госуниверситет технологий и управления в Бурятии передал автобус и пикап военнослужащим в зону СВО, сообщает пресс-служба университета. "В Улан-Удэ Народному фронту для бойцов СВО передали автобус ПАЗ и автомобиль УАЗ "Пикап". Автотранспорт направляется служить в пятую танковую бригаду из Бурятии. Машины получены от Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) в рамках проекта Народного фронта "Всё для победы", - говорится в сообщении. Отмечается, что автобус ранее перевозил студентов, преподавателей и гостей Бурятии на работу и отдых к озеру Байкал, а пикап использовался для различных работ, связанных с нуждами университета - от доставки материалов до уборки территории.
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ульяновский автомобильный завод (уаз), улан-удэ, байкал, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Улан-Удэ, Байкал, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Университет в Бурятии передал автобус и автомобиль военнослужащим на СВО

© Фото : пресс-служба Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Университет в Бурятии передал автобус и автомобиль военнослужащим на СВО
Университет в Бурятии передал автобус и автомобиль военнослужащим на СВО - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : пресс-служба Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления
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УЛАН-УДЭ, 12 апр — РИА Новости. Восточно-Сибирский технологический госуниверситет технологий и управления в Бурятии передал автобус и пикап военнослужащим в зону СВО, сообщает пресс-служба университета.
Улан-Удэ Народному фронту для бойцов СВО передали автобус ПАЗ и автомобиль УАЗ "Пикап". Автотранспорт направляется служить в пятую танковую бригаду из Бурятии. Машины получены от Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) в рамках проекта Народного фронта "Всё для победы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автобус ранее перевозил студентов, преподавателей и гостей Бурятии на работу и отдых к озеру Байкал, а пикап использовался для различных работ, связанных с нуждами университета - от доставки материалов до уборки территории.
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Надежные людиУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Улан-УдэБайкалСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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