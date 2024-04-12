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Университет в Бурятии передал автобус и автомобиль военнослужащим на СВО

Университет в Бурятии передал автобус и автомобиль военнослужащим на СВО - РИА Новости, 12.04.2024

Университет в Бурятии передал автобус и автомобиль военнослужащим на СВО

Восточно-Сибирский технологический госуниверситет технологий и управления в Бурятии передал автобус и пикап военнослужащим в зону СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:03

2024-04-12T11:03

2024-04-12T11:03

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УЛАН-УДЭ, 12 апр — РИА Новости. Восточно-Сибирский технологический госуниверситет технологий и управления в Бурятии передал автобус и пикап военнослужащим в зону СВО, сообщает пресс-служба университета. "В Улан-Удэ Народному фронту для бойцов СВО передали автобус ПАЗ и автомобиль УАЗ "Пикап". Автотранспорт направляется служить в пятую танковую бригаду из Бурятии. Машины получены от Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) в рамках проекта Народного фронта "Всё для победы", - говорится в сообщении. Отмечается, что автобус ранее перевозил студентов, преподавателей и гостей Бурятии на работу и отдых к озеру Байкал, а пикап использовался для различных работ, связанных с нуждами университета - от доставки материалов до уборки территории.

https://ria.ru/20240403/avtomobil-1937586662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ульяновский автомобильный завод (уаз), улан-удэ, байкал, сво, гуманитарная помощь, благотворительность