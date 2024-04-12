https://ria.ru/20240412/aviatsiya-1939494494.html
Авиация нанесла удар по ВСУ неуправляемыми ракетами С-8
Авиация нанесла удар по ВСУ неуправляемыми ракетами С-8 - РИА Новости, 12.04.2024
Авиация нанесла удар по ВСУ неуправляемыми ракетами С-8
Ударная группа армейской авиации ВКС поразила подразделения ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами С-8 на донецком направлении, видео предоставило Минобороны... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T05:09
2024-04-12T05:09
2024-04-12T05:10
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС поразила подразделения ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами С-8 на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого вертолёта Ми-35М и многоцелевого вертолёта Ми-8 успешно поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на донецком направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. "После чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240411/udary-1939434792.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 АМТШ
Авиация нанесла удар по ВСУ неуправляемыми ракетами С-8
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