https://ria.ru/20240412/artilleriya-1939487425.html
В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре
В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре - РИА Новости, 12.04.2024
В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре
В Часовом Яре Донецкой Народной Республики не идут артиллерийские дуэли между ВСУ и российскими войсками из-за подавляющего превосходства российской артиллерии, РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T02:34
2024-04-12T02:34
2024-04-12T02:41
донецкая народная республика
часов яр
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денис пушилин
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Часовом Яре Донецкой Народной Республики не идут артиллерийские дуэли между ВСУ и российскими войсками из-за подавляющего превосходства российской артиллерии, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, сегодня Часов Яр находится практически под полным огневым контролем Вооруженных сил России. "Там даже фактически не идут артиллерийские дуэли, там подавляющее превосходство наше в артиллерии и в использовании авиации - работают наши ВКС", - сказал Кимаковский.
https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html
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донецкая народная республика, часов яр, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Специальная военная операция на Украине
В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре
Кимаковский: ВС России имеют полное превосходство артиллерии в Часовом Яре