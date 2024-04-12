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В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:34 12.04.2024 (обновлено: 02:41 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/artilleriya-1939487425.html
В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре
В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре - РИА Новости, 12.04.2024
В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре
В Часовом Яре Донецкой Народной Республики не идут артиллерийские дуэли между ВСУ и российскими войсками из-за подавляющего превосходства российской артиллерии, РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T02:34
2024-04-12T02:41
донецкая народная республика
часов яр
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Часовом Яре Донецкой Народной Республики не идут артиллерийские дуэли между ВСУ и российскими войсками из-за подавляющего превосходства российской артиллерии, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, сегодня Часов Яр находится практически под полным огневым контролем Вооруженных сил России. "Там даже фактически не идут артиллерийские дуэли, там подавляющее превосходство наше в артиллерии и в использовании авиации - работают наши ВКС", - сказал Кимаковский.
https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html
донецкая народная республика
часов яр
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донецкая народная республика, часов яр, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Специальная военная операция на Украине
В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре

Кимаковский: ВС России имеют полное превосходство артиллерии в Часовом Яре

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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Военнослужащий Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Часовом Яре Донецкой Народной Республики не идут артиллерийские дуэли между ВСУ и российскими войсками из-за подавляющего превосходства российской артиллерии, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По его словам, сегодня Часов Яр находится практически под полным огневым контролем Вооруженных сил России.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Генерал ВСУ сделал шокирующее признание про Часов Яр
2 апреля, 15:05
"Там даже фактически не идут артиллерийские дуэли, там подавляющее превосходство наше в артиллерии и в использовании авиации - работают наши ВКС", - сказал Кимаковский.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрРоссияДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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