https://ria.ru/20240412/artilleriya-1939487425.html

В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре

В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре - РИА Новости, 12.04.2024

В ДНР отметили превосходство российской артиллерии в Часовом Яре

В Часовом Яре Донецкой Народной Республики не идут артиллерийские дуэли между ВСУ и российскими войсками из-за подавляющего превосходства российской артиллерии, РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T02:34

2024-04-12T02:34

2024-04-12T02:41

донецкая народная республика

часов яр

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197871_0:292:2617:1764_1920x0_80_0_0_570d4a0c9f58c1f1077808df998aefda.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Часовом Яре Донецкой Народной Республики не идут артиллерийские дуэли между ВСУ и российскими войсками из-за подавляющего превосходства российской артиллерии, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, сегодня Часов Яр находится практически под полным огневым контролем Вооруженных сил России. "Там даже фактически не идут артиллерийские дуэли, там подавляющее превосходство наше в артиллерии и в использовании авиации - работают наши ВКС", - сказал Кимаковский.

https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html

донецкая народная республика

часов яр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, часов яр, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии