Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли государству
Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность РФ
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода "Русская треска" в Мурманске
Сотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода "Русская треска" в Мурманске. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний и "Городского эко такси" перешли в собственность государства по решению Арбитражного суда Приморского края, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
C 12 апреля Росимуществу принадлежат компании ООО "Севрыбфлот", ООО "Аквамарин", ООО "Прибой-Т", ООО "Рентэлит", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Симост Восток" и ООО "Приморская рыболовная компания", а также ООО "Городское эко такси".
В конце марта Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к нескольким рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей, среди которых и "крабовый король" Олег Кан. Представитель Генпрокуратуры сообщил РИА Новости, что по решению суда в доход государства уже обращено имущество на 21 миллиард рублей. При этом позже адвокат Олег Суханов сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что Генпрокуратура намерена взыскать с 31 компании и 29 человек сотни миллиардов рублей за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке.
Один иск подали к Дмитрию и Алене Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск подали в числе прочих к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании, среди которых ООО "Приморская рыболовная компания" и ООО "Аквамарин". Сообщалось, что эти фирмы были подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее Кану, который скрылся от суда.
"Крабовый король" заочно проходит по двум уголовным процессам. По делу об организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как считал Кан, к покушению на него, гособвинение в конце января попросило суд приговорить бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, сахалинского рыбопромышленника обвиняют в создании преступного сообщества и руководстве им, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.