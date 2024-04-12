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Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли государству - РИА Новости, 12.04.2024
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16:38 12.04.2024 (обновлено: 17:17 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/aktivy-1939661380.html
Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли государству
Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли государству - РИА Новости, 12.04.2024
Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли государству
Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний и "Городского эко такси" перешли в собственность государства по решению Арбитражного суда Приморского... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:38
2024-04-12T17:17
дальний восток
южная корея
олег кан
дмитрий пашов
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний и "Городского эко такси" перешли в собственность государства по решению Арбитражного суда Приморского края, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. C 12 апреля Росимуществу принадлежат компании ООО "Севрыбфлот", ООО "Аквамарин", ООО "Прибой-Т", ООО "Рентэлит", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Симост Восток" и ООО "Приморская рыболовная компания", а также ООО "Городское эко такси".В конце марта Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к нескольким рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей, среди которых и "крабовый король" Олег Кан. Представитель Генпрокуратуры сообщил РИА Новости, что по решению суда в доход государства уже обращено имущество на 21 миллиард рублей. При этом позже адвокат Олег Суханов сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда. Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что Генпрокуратура намерена взыскать с 31 компании и 29 человек сотни миллиардов рублей за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке. Один иск подали к Дмитрию и Алене Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск подали в числе прочих к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании, среди которых ООО "Приморская рыболовная компания" и ООО "Аквамарин". Сообщалось, что эти фирмы были подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее Кану, который скрылся от суда. "Крабовый король" заочно проходит по двум уголовным процессам. По делу об организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как считал Кан, к покушению на него, гособвинение в конце января попросило суд приговорить бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, сахалинского рыбопромышленника обвиняют в создании преступного сообщества и руководстве им, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.
https://ria.ru/20240319/kan-1934286752.html
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дальний восток, южная корея, олег кан, дмитрий пашов, генеральная прокуратура рф, россия
Дальний Восток, Южная Корея, Олег Кан, Дмитрий Пашов, Генеральная прокуратура РФ, Россия
Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли государству

Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность РФ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода "Русская треска" в Мурманске
Сотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода Русская треска в Мурманске - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Сотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода "Русская треска" в Мурманске. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний и "Городского эко такси" перешли в собственность государства по решению Арбитражного суда Приморского края, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
C 12 апреля Росимуществу принадлежат компании ООО "Севрыбфлот", ООО "Аквамарин", ООО "Прибой-Т", ООО "Рентэлит", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Симост Восток" и ООО "Приморская рыболовная компания", а также ООО "Городское эко такси".
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Защита заявила о смерти "крабового короля" с Дальнего Востока
19 марта, 17:09
В конце марта Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к нескольким рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей, среди которых и "крабовый король" Олег Кан. Представитель Генпрокуратуры сообщил РИА Новости, что по решению суда в доход государства уже обращено имущество на 21 миллиард рублей. При этом позже адвокат Олег Суханов сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что Генпрокуратура намерена взыскать с 31 компании и 29 человек сотни миллиардов рублей за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке.
Один иск подали к Дмитрию и Алене Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск подали в числе прочих к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании, среди которых ООО "Приморская рыболовная компания" и ООО "Аквамарин". Сообщалось, что эти фирмы были подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее Кану, который скрылся от суда.
"Крабовый король" заочно проходит по двум уголовным процессам. По делу об организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как считал Кан, к покушению на него, гособвинение в конце января попросило суд приговорить бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, сахалинского рыбопромышленника обвиняют в создании преступного сообщества и руководстве им, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Суд взыскал 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока
21 марта, 12:51
 
Дальний ВостокЮжная КореяОлег КанДмитрий ПашовГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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