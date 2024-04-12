https://ria.ru/20240412/advokat-1939490178.html

Погиб адвокат Андрея Чикатило

Погиб адвокат Андрея Чикатило - РИА Новости, 12.04.2024

Погиб адвокат Андрея Чикатило

Бывший адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин трагически погиб, об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" лечебно-реабилитационный научный центр... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T03:39

2024-04-12T03:39

2024-04-12T05:48

происшествия

россия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Бывший адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин трагически погиб, об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" лечебно-реабилитационный научный центр "Феникс", в котором Хабибулин работал юристом."ЛРНЦ "Феникс" постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист "Феникса", специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом", — говорится в некрологе.В ЛРНЦ отметили преданность Хабибулина выбранному делу и служению закону, выразив соболезнования родным и близким юриста.Согласно данным из открытых источников, Хабибулин в апреле 1992 году был назначен государственным защитником Чикатило. Судебный процесс над серийным маньяком длился два года, в итоге его приговорили к смертной казни, 14 февраля 1994 года он был расстрелян.

https://ria.ru/20240214/chikatilo-1927209801.html

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происшествия, россия