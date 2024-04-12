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Погиб адвокат Андрея Чикатило - РИА Новости, 12.04.2024
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03:39 12.04.2024 (обновлено: 05:48 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/advokat-1939490178.html
Погиб адвокат Андрея Чикатило
Погиб адвокат Андрея Чикатило - РИА Новости, 12.04.2024
Погиб адвокат Андрея Чикатило
Бывший адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин трагически погиб, об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" лечебно-реабилитационный научный центр... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:39
2024-04-12T05:48
происшествия
россия
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Бывший адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин трагически погиб, об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" лечебно-реабилитационный научный центр "Феникс", в котором Хабибулин работал юристом."ЛРНЦ "Феникс" постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист "Феникса", специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом", — говорится в некрологе.В ЛРНЦ отметили преданность Хабибулина выбранному делу и служению закону, выразив соболезнования родным и близким юриста.Согласно данным из открытых источников, Хабибулин в апреле 1992 году был назначен государственным защитником Чикатило. Судебный процесс над серийным маньяком длился два года, в итоге его приговорили к смертной казни, 14 февраля 1994 года он был расстрелян.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Погиб адвокат Андрея Чикатило

Адвокат маньяка Чикатило Марат Хабибулин трагически погиб

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАндрей Чикатило в зале суда
Андрей Чикатило в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Андрей Чикатило в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Бывший адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин трагически погиб, об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" лечебно-реабилитационный научный центр "Феникс", в котором Хабибулин работал юристом.
"ЛРНЦ "Феникс" постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист "Феникса", специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом", — говорится в некрологе.
В ЛРНЦ отметили преданность Хабибулина выбранному делу и служению закону, выразив соболезнования родным и близким юриста.
Согласно данным из открытых источников, Хабибулин в апреле 1992 году был назначен государственным защитником Чикатило. Судебный процесс над серийным маньяком длился два года, в итоге его приговорили к смертной казни, 14 февраля 1994 года он был расстрелян.
Андрей Чикатило - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Казнь самого известного советского серийного убийцы Чикатило
14 февраля, 00:42
 
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