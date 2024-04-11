https://ria.ru/20240411/znak-1939382661.html

"Началось": на Западе сделали неожиданное заявление о войне с Россией

"Началось": на Западе сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 11.04.2024

"Началось": на Западе сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Отправка немецких военных на территорию Литвы свидетельствует о том, что Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, пишет Advance. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:26

2024-04-11T15:26

2024-04-11T15:51

литва

россия

германия

олаф шольц

владимир путин

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Отправка немецких военных на территорию Литвы свидетельствует о том, что Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, пишет Advance."Прибытие пяти тысяч немецких солдат в Литву — действительно историческое событие. <…> Мы видим, как уверенным решением фигуры начали расставлять по своим местам для некоего столкновения в ближайшем будущем", — отметило издание.Автор также подчеркнул, что в альянсе не раз предупреждали о возможном военном столкновении в ближайшем будущем, "до 2030 года".Ранее литовский министр обороны Лауринас Касчюнас сообщил, что в Литву в понедельник прибывают первые 20 военных из немецкой бригады, которую планируют полностью передислоцировать в балтийскую республику к 2027 году, общая сумма расходов на их размещение составит около 800 миллионов евро. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве.Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал планы Германии создать военную базу в Литве к 2027 году рядом с границами России "продолжением нагнетания напряженности".Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать ЗападуПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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литва

россия

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литва, россия, германия, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков, нато