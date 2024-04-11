Рейтинг@Mail.ru
"Началось": на Западе сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 11.04.2024 (обновлено: 15:51 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/znak-1939382661.html
"Началось": на Западе сделали неожиданное заявление о войне с Россией
"Началось": на Западе сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 11.04.2024
"Началось": на Западе сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Отправка немецких военных на территорию Литвы свидетельствует о том, что Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, пишет Advance. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:26
2024-04-11T15:51
литва
россия
германия
олаф шольц
владимир путин
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934857779_754:813:2895:2017_1920x0_80_0_0_528e24a77c003b2ad8be136ddf7937ce.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Отправка немецких военных на территорию Литвы свидетельствует о том, что Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, пишет Advance."Прибытие пяти тысяч немецких солдат в Литву — действительно историческое событие. &lt;…&gt; Мы видим, как уверенным решением фигуры начали расставлять по своим местам для некоего столкновения в ближайшем будущем", — отметило издание.Автор также подчеркнул, что в альянсе не раз предупреждали о возможном военном столкновении в ближайшем будущем, "до 2030 года".Ранее литовский министр обороны Лауринас Касчюнас сообщил, что в Литву в понедельник прибывают первые 20 военных из немецкой бригады, которую планируют полностью передислоцировать в балтийскую республику к 2027 году, общая сумма расходов на их размещение составит около 800 миллионов евро. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве.Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал планы Германии создать военную базу в Литве к 2027 году рядом с границами России "продолжением нагнетания напряженности".Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать ЗападуПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240411/ursula-1939323572.html
https://ria.ru/20240411/sistema-1939320045.html
литва
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934857779_679:293:3019:2048_1920x0_80_0_0_bcaa77bb7021d48bd6e78b7b146d27b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, россия, германия, олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков, нато
Литва, Россия, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
"Началось": на Западе сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Advance: немецкие солдаты в Литве стали знаком подготовки НАТО к войне с Россией

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Отправка немецких военных на территорию Литвы свидетельствует о том, что Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, пишет Advance.
"Прибытие пяти тысяч немецких солдат в Литву — действительно историческое событие. <…> Мы видим, как уверенным решением фигуры начали расставлять по своим местам для некоего столкновения в ближайшем будущем", — отметило издание.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
"Нужен военный трибунал": в Сети шокированы словами фон дер Ляйен о России
12:50
Автор также подчеркнул, что в альянсе не раз предупреждали о возможном военном столкновении в ближайшем будущем, "до 2030 года".
Ранее литовский министр обороны Лауринас Касчюнас сообщил, что в Литву в понедельник прибывают первые 20 военных из немецкой бригады, которую планируют полностью передислоцировать в балтийскую республику к 2027 году, общая сумма расходов на их размещение составит около 800 миллионов евро. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал планы Германии создать военную базу в Литве к 2027 году рядом с границами России "продолжением нагнетания напряженности".
Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
"Разрывает легкие": в США пришли в ужас от мощного российского оружия
12:41
 
ЛитваРоссияГерманияОлаф ШольцВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала