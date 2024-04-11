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Захарова рассказала, чем могут обернуться планы Зеленского о наступлении - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 11.04.2024 (обновлено: 22:30 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/zakharova-1939466805.html
Захарова рассказала, чем могут обернуться планы Зеленского о наступлении
Захарова рассказала, чем могут обернуться планы Зеленского о наступлении - РИА Новости, 11.04.2024
Захарова рассказала, чем могут обернуться планы Зеленского о наступлении
Планы Владимира Зеленского по проведению нового контрнаступления направлены на демонстрацию Западу необходимости новых финансовых вливаний и поставок... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:58
2024-04-11T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
владимир зеленский
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Планы Владимира Зеленского по проведению нового контрнаступления направлены на демонстрацию Западу необходимости новых финансовых вливаний и поставок вооружений, они могу закончиться окончательным истреблением украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "К чему это всё может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев", - написала она. Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Владимира Зеленского о планах нового "контрнаступления" Украины. Дипломат подчеркнула, что подобные высказывания Зеленского связаны с рядом причин. В частности, он показывает "западным спонсорам решительный настрой на продолжение кровопролития и острую потребность в новых финансовых вливаниях и поставках вооружений". Кроме того, по словам Захаровой, Зеленский своими заявлениями пытается "регулярно напоминать миру о себе", а также стремится "подыгрывать Белому дому в предвыборных раскладах, демонстрировать жизнеспособность байденовского проекта под названием "украинская демократия".Ранее в интервью германской газете Bild Владимир Зеленский сказал, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост, однако "речь идет не только о нем", но и о "некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью", включая аэродромы и другие мосты.Источник в Минобороны России заявил, что новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии, а также отметил, что на Украине уже давно нет своего вооружения, "да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола".
https://ria.ru/20240411/trebovanie-1939444651.html
https://ria.ru/20240411/bloomberg-1939465563.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, киев, вооруженные силы украины, bild
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы Украины, Bild
Захарова рассказала, чем могут обернуться планы Зеленского о наступлении

Захарова: планы Зеленского о наступлении могут привести к истреблению украинцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Планы Владимира Зеленского по проведению нового контрнаступления направлены на демонстрацию Западу необходимости новых финансовых вливаний и поставок вооружений, они могу закончиться окончательным истреблением украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"К чему это всё может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев", - написала она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Владимира Зеленского о планах нового "контрнаступления" Украины.
Дипломат подчеркнула, что подобные высказывания Зеленского связаны с рядом причин. В частности, он показывает "западным спонсорам решительный настрой на продолжение кровопролития и острую потребность в новых финансовых вливаниях и поставках вооружений".
Кроме того, по словам Захаровой, Зеленский своими заявлениями пытается "регулярно напоминать миру о себе", а также стремится "подыгрывать Белому дому в предвыборных раскладах, демонстрировать жизнеспособность байденовского проекта под названием "украинская демократия".
Ранее в интервью германской газете Bild Владимир Зеленский сказал, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост, однако "речь идет не только о нем", но и о "некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью", включая аэродромы и другие мосты.
Источник в Минобороны России заявил, что новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии, а также отметил, что на Украине уже давно нет своего вооружения, "да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола".
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СМИ: на Западе забили тревогу из-за катастрофического положения Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы УкраиныBild
 
 
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