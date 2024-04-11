Захарова рассказала, чем могут обернуться планы Зеленского о наступлении
Захарова: планы Зеленского о наступлении могут привести к истреблению украинцев
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Планы Владимира Зеленского по проведению нового контрнаступления направлены на демонстрацию Западу необходимости новых финансовых вливаний и поставок вооружений, они могу закончиться окончательным истреблением украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"К чему это всё может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев", - написала она.
Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Владимира Зеленского о планах нового "контрнаступления" Украины.
Дипломат подчеркнула, что подобные высказывания Зеленского связаны с рядом причин. В частности, он показывает "западным спонсорам решительный настрой на продолжение кровопролития и острую потребность в новых финансовых вливаниях и поставках вооружений".
Кроме того, по словам Захаровой, Зеленский своими заявлениями пытается "регулярно напоминать миру о себе", а также стремится "подыгрывать Белому дому в предвыборных раскладах, демонстрировать жизнеспособность байденовского проекта под названием "украинская демократия".
Ранее в интервью германской газете Bild Владимир Зеленский сказал, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост, однако "речь идет не только о нем", но и о "некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью", включая аэродромы и другие мосты.
Источник в Минобороны России заявил, что новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии, а также отметил, что на Украине уже давно нет своего вооружения, "да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола".