https://ria.ru/20240411/zakharova-1939396916.html

Захарова подтвердила, что Россия не будет участвовать в саммите по Украине

Захарова подтвердила, что Россия не будет участвовать в саммите по Украине - РИА Новости, 11.04.2024

Захарова подтвердила, что Россия не будет участвовать в саммите по Украине

Москва не будет и не собиралась принимать участия во встрече по "формуле Зеленского", которая организуется в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:16

2024-04-11T16:16

2024-04-11T16:27

швейцария

россия

москва

украина

мария захарова

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва не будет и не собиралась принимать участия во встрече по "формуле Зеленского", которая организуется в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале с целью пресечь спекуляции по этому вопросу."Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по "формуле Зеленского": Россия участвовать не будет и не собиралась. Об этом неоднократно заявляли", - написала Захарова, напомнив, что еще в марте в дипведомстве отмечали, что Москва не планирует участвовать в мероприятии.Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html

https://ria.ru/20240410/shveytsariya-1939216365.html

швейцария

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, россия, москва, украина, мария захарова