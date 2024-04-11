https://ria.ru/20240411/zaes-1939378374.html

На ЗАЭС сообщили, что опасность атаки украинских дронов сохраняется

На ЗАЭС сообщили, что опасность атаки украинских дронов сохраняется - РИА Новости, 11.04.2024

На ЗАЭС сообщили, что опасность атаки украинских дронов сохраняется

Опасность атаки дронов по Запорожской АЭС и прилегающей территории со стороны украинских войск сохраняется, заявила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:19

2024-04-11T15:19

2024-04-11T15:19

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

энергодар

вооруженные силы украины

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Опасность атаки дронов по Запорожской АЭС и прилегающей территории со стороны украинских войск сохраняется, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "К сожалению, опасность атаки дронов и ударов ВСУ по Запорожской АЭС, прилегающей территории и городу-спутнику атомной станции Энергодару со стороны ВСУ сохраняется", - сказала Яшина. По ее словам, украинская сторона не снижает активность использования ударных дронов. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

энергодар

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины, россия, украина