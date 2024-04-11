https://ria.ru/20240411/zaes-1939378374.html
На ЗАЭС сообщили, что опасность атаки украинских дронов сохраняется
На ЗАЭС сообщили, что опасность атаки украинских дронов сохраняется - РИА Новости, 11.04.2024
На ЗАЭС сообщили, что опасность атаки украинских дронов сохраняется
Опасность атаки дронов по Запорожской АЭС и прилегающей территории со стороны украинских войск сохраняется, заявила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:19
2024-04-11T15:19
2024-04-11T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Опасность атаки дронов по Запорожской АЭС и прилегающей территории со стороны украинских войск сохраняется, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "К сожалению, опасность атаки дронов и ударов ВСУ по Запорожской АЭС, прилегающей территории и городу-спутнику атомной станции Энергодару со стороны ВСУ сохраняется", - сказала Яшина. По ее словам, украинская сторона не снижает активность использования ударных дронов. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская АЭС, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
На ЗАЭС сообщили, что опасность атаки украинских дронов сохраняется
Пресс-служба ЗАЭС: угроза атаки украинских дронов сохраняется