https://ria.ru/20240411/zaes-1939227585.html

Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС

Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024

Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов назвал цинизмом призыв главы дипломатии ЕС Жозепа... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T01:08

2024-04-11T01:08

2024-04-11T06:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов назвал цинизмом призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к России вывести войска с Запорожской АЭС.Ранее Боррель в социальной сети X осудил недавние атаки дронов на ЗАЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. При этом он призвал Россию "вывести войска с Запорожской АЭС"."Боррель — циничный мерзавец и негодяй, который, с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает России отдать атомную станцию в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом", — сказал Рогов.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о "прилетах" БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240411/magate-1939226948.html

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днепр (город)

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в мире, россия, днепр (город), энергодар, владимир рогов, жозеп боррель, запорожская аэс, евросоюз, вооруженные силы украины