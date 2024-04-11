https://ria.ru/20240411/zaes-1939227585.html
Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС
Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов назвал цинизмом призыв главы дипломатии ЕС Жозепа... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T01:08
2024-04-11T01:08
2024-04-11T06:11
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
владимир рогов
жозеп боррель
запорожская аэс
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925997556_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_9c45df74801baed83897159f4a58db2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов назвал цинизмом призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к России вывести войска с Запорожской АЭС.Ранее Боррель в социальной сети X осудил недавние атаки дронов на ЗАЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. При этом он призвал Россию "вывести войска с Запорожской АЭС"."Боррель — циничный мерзавец и негодяй, который, с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает России отдать атомную станцию в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом", — сказал Рогов.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о "прилетах" БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240411/magate-1939226948.html
https://ria.ru/20240410/zaes-1938966273.html
россия
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925997556_21:0:1182:871_1920x0_80_0_0_bf7cd48035d9956ec67ff9d9503bdd02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепр (город), энергодар, владимир рогов, жозеп боррель, запорожская аэс, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Владимир Рогов, Жозеп Боррель, Запорожская АЭС, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС
Рогов назвал призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС цинизмом