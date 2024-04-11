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Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:08 11.04.2024 (обновлено: 06:11 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/zaes-1939227585.html
Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС
Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов назвал цинизмом призыв главы дипломатии ЕС Жозепа... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T01:08
2024-04-11T06:11
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
владимир рогов
жозеп боррель
запорожская аэс
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов назвал цинизмом призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к России вывести войска с Запорожской АЭС.Ранее Боррель в социальной сети X осудил недавние атаки дронов на ЗАЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. При этом он призвал Россию "вывести войска с Запорожской АЭС"."Боррель — циничный мерзавец и негодяй, который, с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает России отдать атомную станцию в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом", — сказал Рогов.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о "прилетах" БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240411/magate-1939226948.html
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, владимир рогов, жозеп боррель, запорожская аэс, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Владимир Рогов, Жозеп Боррель, Запорожская АЭС, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Рогов ответил на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС

Рогов назвал призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС цинизмом

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак
Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов назвал цинизмом призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к России вывести войска с Запорожской АЭС.
Ранее Боррель в социальной сети X осудил недавние атаки дронов на ЗАЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. При этом он призвал Россию "вывести войска с Запорожской АЭС".
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередное заседание из-за атак на ЗАЭС
01:02
"Боррель — циничный мерзавец и негодяй, который, с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает России отдать атомную станцию в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом", — сказал Рогов.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о "прилетах" БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Ульянов прокомментировал призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС
Вчера, 00:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепр (город)ЭнергодарВладимир РоговЖозеп БоррельЗапорожская АЭСЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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