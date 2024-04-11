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Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 11.04.2024 (обновлено: 13:21 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/vzryvchatka-1939332886.html
Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ
Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ - РИА Новости, 11.04.2024
Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ
Представители Великобритании активно поставляют в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы, РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:13
2024-04-11T13:21
специальная военная операция на украине
великобритания
лондон
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Представители Великобритании активно поставляют в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы, заявил анонимный сотрудник ФСБ. "Помимо обучения диверсантов представителями Великобритании активно поставляются в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы. Для тестирования в реальных условиях разрабатывается тактика и способы их применения против Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданской инфраструктуры", - сказал сотрудник ФСБ.
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великобритания, лондон, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Лондон, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ

ФСБ: Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, включая экспериментальные

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Представители Великобритании активно поставляют в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы, заявил анонимный сотрудник ФСБ.
"Помимо обучения диверсантов представителями Великобритании активно поставляются в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы. Для тестирования в реальных условиях разрабатывается тактика и способы их применения против Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданской инфраструктуры", - сказал сотрудник ФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеВеликобританияЛондонВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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