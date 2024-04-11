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Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ
Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ - РИА Новости, 11.04.2024
Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ
Представители Великобритании активно поставляют в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы, РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:13
2024-04-11T13:13
2024-04-11T13:21
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Представители Великобритании активно поставляют в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы, заявил анонимный сотрудник ФСБ. "Помимо обучения диверсантов представителями Великобритании активно поставляются в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы. Для тестирования в реальных условиях разрабатывается тактика и способы их применения против Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданской инфраструктуры", - сказал сотрудник ФСБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, лондон, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Лондон, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ
ФСБ: Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, включая экспериментальные