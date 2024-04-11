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Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ

Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ - РИА Новости, 11.04.2024

Лондон поставляет ВСУ новые виды взрывчатки, заявила ФСБ

Представители Великобритании активно поставляют в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы, РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:13

2024-04-11T13:13

2024-04-11T13:21

специальная военная операция на украине

великобритания

лондон

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Представители Великобритании активно поставляют в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы, заявил анонимный сотрудник ФСБ. "Помимо обучения диверсантов представителями Великобритании активно поставляются в спецподразделения ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы. Для тестирования в реальных условиях разрабатывается тактика и способы их применения против Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданской инфраструктуры", - сказал сотрудник ФСБ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, лондон, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире