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В МО более 1,2 тысячи семей оформили выплату по уходу за ребенком-инвалидом

В МО более 1,2 тысячи семей оформили выплату по уходу за ребенком-инвалидом - РИА Новости, 11.04.2024

В МО более 1,2 тысячи семей оформили выплату по уходу за ребенком-инвалидом

Ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом оформили более 1,2 тысячи семей, проживающих в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:34

2024-04-11T15:34

2024-04-11T17:04

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игорь брынцалов

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом оформили более 1,2 тысячи семей, проживающих в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, из этого количества 430 семей – без учета уровня доходов. Финансовая поддержка стала им доступна после вступления нового закона в силу."Поскольку мы убрали условие по уровню доходов семьи, количество получателей выплаты существенно возросло по сравнению с прошлым годом", – подчеркнул Брынцалов.Отмечается, что меры поддержки предусмотрены для одного из родителей или опекунов ребенка с III степенью инвалидности.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума