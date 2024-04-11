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В МО более 1,2 тысячи семей оформили выплату по уходу за ребенком-инвалидом - РИА Новости, 11.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:34 11.04.2024 (обновлено: 17:04 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/vyplata-1939385792.html
В МО более 1,2 тысячи семей оформили выплату по уходу за ребенком-инвалидом
В МО более 1,2 тысячи семей оформили выплату по уходу за ребенком-инвалидом - РИА Новости, 11.04.2024
В МО более 1,2 тысячи семей оформили выплату по уходу за ребенком-инвалидом
Ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом оформили более 1,2 тысячи семей, проживающих в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:34
2024-04-11T17:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом оформили более 1,2 тысячи семей, проживающих в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, из этого количества 430 семей – без учета уровня доходов. Финансовая поддержка стала им доступна после вступления нового закона в силу."Поскольку мы убрали условие по уровню доходов семьи, количество получателей выплаты существенно возросло по сравнению с прошлым годом", – подчеркнул Брынцалов.Отмечается, что меры поддержки предусмотрены для одного из родителей или опекунов ребенка с III степенью инвалидности.
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московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Московская областная дума

В МО более 1,2 тысячи семей оформили выплату по уходу за ребенком-инвалидом

© РИА Новости / Мария ДевахинаБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом оформили более 1,2 тысячи семей, проживающих в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, из этого количества 430 семей – без учета уровня доходов. Финансовая поддержка стала им доступна после вступления нового закона в силу.
"Поскольку мы убрали условие по уровню доходов семьи, количество получателей выплаты существенно возросло по сравнению с прошлым годом", – подчеркнул Брынцалов.
Отмечается, что меры поддержки предусмотрены для одного из родителей или опекунов ребенка с III степенью инвалидности.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Игорь БрынцаловМосковская областная дума
 
 
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