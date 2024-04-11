https://ria.ru/20240411/vsu-1939307369.html

Пленный спецназовец ВСУ рассказал о подготовке в Британии

Пленный спецназовец ВСУ рассказал о подготовке в Британии - РИА Новости, 11.04.2024

Пленный спецназовец ВСУ рассказал о подготовке в Британии

Задержанный в Херсонской области пленный спецназовец ВСУ Евгений Горин рассказал, что проходил подготовку на военной базе в Великобритании недалеко от города... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:22

2024-04-11T12:22

2024-04-11T12:33

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Задержанный в Херсонской области пленный спецназовец ВСУ Евгений Горин рассказал, что проходил подготовку на военной базе в Великобритании недалеко от города Солсбери, видео предоставило ФСБ России."Когда мы прилетели в Великобританию, мы приземлились где-то недалеко от города Солсбери. Где-то в получасе езды от него находится воинская база. Насколько я знаю, она называлась "5 RIFLES", - сказал Горин.Он назвал имена британских инструкторов, готовивших высадку в Херсонской области, кадры этого признания обнародовала ФСБ. "Вот это Эдвин. Это Эндрю. Вот здесь на дальнем фоне стоит Крейг. Это британские инструкторы, которые занимались с нами в Великобритании", - сказал Горин, показывая на фото, где изображены британцы.Силовики и военные пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ, сообщила ФСБ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен. Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт".Упомянутая база "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона входит в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)".

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

великобритания

солсбери

россия

украина

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Взятый в плен украинский солдат Горин, принимавший участие в высадке на Тендровской косе. Кадры ФСБ РФ Кадры с взятым в плен украинским солдатом Гориным, принимавшим участие в попытке высадки на Тендровской косе, публикует ФСБ. В своих показаниях он подтвердил, что проходил подготовку на базе в Британии. 2024-04-11T12:22 true PT2M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, солсбери, россия, украина