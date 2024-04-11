https://ria.ru/20240411/voronezh-1939279371.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.04.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:59
2024-04-11T10:59
2024-04-11T11:02
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые воронежцы! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939251818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, силы ПВО наготове