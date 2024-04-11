https://ria.ru/20240411/voronezh-1939279371.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.04.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:59

2024-04-11T10:59

2024-04-11T11:02

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые воронежцы! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.

https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939251818.html

воронежская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронежская область, происшествия