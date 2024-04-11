Рейтинг@Mail.ru
Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 11.04.2024 (обновлено: 12:48 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/vodokhranilische-1939320965.html
Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили
Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили - РИА Новости, 11.04.2024
Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили
Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье еще раз уменьшили - до 720 кубометров в секунду, с пиковой нагрузки сброс сокращен в три раза, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:43
2024-04-11T12:48
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938807473_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_47be3bf4578d08e98b26ab01f304456b.jpg
УФА, 11 апр – РИА Новости. Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье еще раз уменьшили - до 720 кубометров в секунду, с пиковой нагрузки сброс сокращен в три раза, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале."Ежечасно анализируем информацию о притоке в Ириклинское водохранилище, на основе которой принимаем решение о регулировании сброса. Сегодня с 14.00 (12.00 мск) гидроузел начал сбрасывать по 720 кубометров в секунду. С пиковой нагрузки 5 апреля мы сократили сброс в три раза. Эти меры влияют на снижение Урала в Оренбуржье", - написал Паслер.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938807473_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0498c85e1e8ab012feb19b622f0b9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили

Сброс воды с Ириклинского водохранилища уменьшили до 720 кубометров в секунду

CC BY-SA 3.0 / Valeriy29 / Комплекс гидросооружений Ириклинского водохранилища
Комплекс гидросооружений Ириклинского водохранилища - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
CC BY-SA 3.0 / Valeriy29 /
Комплекс гидросооружений Ириклинского водохранилища. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 11 апр – РИА Новости. Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье еще раз уменьшили - до 720 кубометров в секунду, с пиковой нагрузки сброс сокращен в три раза, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.
"Ежечасно анализируем информацию о притоке в Ириклинское водохранилище, на основе которой принимаем решение о регулировании сброса. Сегодня с 14.00 (12.00 мск) гидроузел начал сбрасывать по 720 кубометров в секунду. С пиковой нагрузки 5 апреля мы сократили сброс в три раза. Эти меры влияют на снижение Урала в Оренбуржье", - написал Паслер.
Спасатели возвращаются к берегу - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
"Наивно надеялись". Что происходит в затопленном Орске
08:00
 
ПроисшествияОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала