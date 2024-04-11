https://ria.ru/20240411/vodokhranilische-1939320965.html

Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили

Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили - РИА Новости, 11.04.2024

Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили

Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье еще раз уменьшили - до 720 кубометров в секунду, с пиковой нагрузки сброс сокращен в три раза, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:43

2024-04-11T12:43

2024-04-11T12:48

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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УФА, 11 апр – РИА Новости. Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье еще раз уменьшили - до 720 кубометров в секунду, с пиковой нагрузки сброс сокращен в три раза, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале."Ежечасно анализируем информацию о притоке в Ириклинское водохранилище, на основе которой принимаем решение о регулировании сброса. Сегодня с 14.00 (12.00 мск) гидроузел начал сбрасывать по 720 кубометров в секунду. С пиковой нагрузки 5 апреля мы сократили сброс в три раза. Эти меры влияют на снижение Урала в Оренбуржье", - написал Паслер.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске