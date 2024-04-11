https://ria.ru/20240411/vodokhranilische-1939320965.html
Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили
Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили - РИА Новости, 11.04.2024
Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили
Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье еще раз уменьшили - до 720 кубометров в секунду, с пиковой нагрузки сброс сокращен в три раза, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:43
2024-04-11T12:43
2024-04-11T12:48
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938807473_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_47be3bf4578d08e98b26ab01f304456b.jpg
УФА, 11 апр – РИА Новости. Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье еще раз уменьшили - до 720 кубометров в секунду, с пиковой нагрузки сброс сокращен в три раза, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале."Ежечасно анализируем информацию о притоке в Ириклинское водохранилище, на основе которой принимаем решение о регулировании сброса. Сегодня с 14.00 (12.00 мск) гидроузел начал сбрасывать по 720 кубометров в секунду. С пиковой нагрузки 5 апреля мы сократили сброс в три раза. Эти меры влияют на снижение Урала в Оренбуржье", - написал Паслер.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938807473_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e0498c85e1e8ab012feb19b622f0b9d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Сброс воды с Ириклинского водохранилища вновь уменьшили
Сброс воды с Ириклинского водохранилища уменьшили до 720 кубометров в секунду