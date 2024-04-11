https://ria.ru/20240411/voda-1939419424.html
Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС
Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС - РИА Новости, 11.04.2024
Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС
Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:40
2024-04-11T17:40
2024-04-11T17:40
орск
россия
александр куренков (мчс)
прорыв дамбы в орске
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651642_0:202:3079:1934_1920x0_80_0_0_2d4f0a06974ce75bb60af603a4afb020.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС Александр Куренков. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции. "Что касается бутилированной воды, непосредственно в Орске бесплатно раздают бутилированную воду. Проблем нет", - сказал Куренков на совещании.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
орск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651642_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_6c17bb2ce351956ecee7156d10cbece8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, россия, александр куренков (мчс), прорыв дамбы в орске, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Орск, Россия, Александр Куренков (МЧС), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС
Куренков: в Орске бесплатно раздают бутилированную воду, проблем с ней нет