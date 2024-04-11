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Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС - РИА Новости, 11.04.2024
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17:40 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/voda-1939419424.html
Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС
Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС - РИА Новости, 11.04.2024
Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС
Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:40
2024-04-11T17:40
орск
россия
александр куренков (мчс)
прорыв дамбы в орске
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС Александр Куренков. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции. "Что касается бутилированной воды, непосредственно в Орске бесплатно раздают бутилированную воду. Проблем нет", - сказал Куренков на совещании.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
орск
россия
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орск, россия, александр куренков (мчс), прорыв дамбы в орске, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Орск, Россия, Александр Куренков (МЧС), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС

Куренков: в Орске бесплатно раздают бутилированную воду, проблем с ней нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в Орске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС Александр Куренков.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.
"Что касается бутилированной воды, непосредственно в Орске бесплатно раздают бутилированную воду. Проблем нет", - сказал Куренков на совещании.
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ОрскРоссияАлександр Куренков (МЧС)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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