https://ria.ru/20240411/voda-1939419424.html

Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС

Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС - РИА Новости, 11.04.2024

Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС

Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:40

2024-04-11T17:40

2024-04-11T17:40

орск

россия

александр куренков (мчс)

прорыв дамбы в орске

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проблем с бутилированной водой в Орске нет, заявил глава МЧС Александр Куренков. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции. "Что касается бутилированной воды, непосредственно в Орске бесплатно раздают бутилированную воду. Проблем нет", - сказал Куренков на совещании.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html

орск

россия

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

орск, россия, александр куренков (мчс), прорыв дамбы в орске, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)