https://ria.ru/20240411/voda-1939378626.html

Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе

Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе - РИА Новости, 11.04.2024

Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе

Еще 4 апреля в Курганскую область сбрасывали 70 кубических метров воды в секунду, а 5 апреля сброс составил 3300 метров в секунду, что в 45 раз больше, заявил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:20

2024-04-11T15:20

2024-04-11T15:20

происшествия

курганская область

курган

россия

вадим шумков

прорыв дамбы в орске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Еще 4 апреля в Курганскую область сбрасывали 70 кубических метров воды в секунду, а 5 апреля сброс составил 3300 метров в секунду, что в 45 раз больше, заявил губернатор региона Вадим Шумков. "Сбросы с Каратомарского водохранилища не прекращаются, и вода в Кургане постоянно пополняется. У нас на 4 апреля еще было соглашение, в рамках которого объем сбросов должен был составлять 70 кубических метров в секунду. Пятого апреля по факту сброс пошел 3300 метров в секунду, что сорок пять раз больше", – сказал Шумков. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.

https://ria.ru/20240409/kurgan-1938922371.html

курганская область

курган

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, курган, россия, вадим шумков, прорыв дамбы в орске