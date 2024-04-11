https://ria.ru/20240411/voda-1939378626.html
Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе
Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе - РИА Новости, 11.04.2024
Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе
Еще 4 апреля в Курганскую область сбрасывали 70 кубических метров воды в секунду, а 5 апреля сброс составил 3300 метров в секунду, что в 45 раз больше, заявил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:20
2024-04-11T15:20
2024-04-11T15:20
происшествия
курганская область
курган
россия
вадим шумков
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938758097_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_441eacf19ab393f1d0c37cee85e6dc26.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Еще 4 апреля в Курганскую область сбрасывали 70 кубических метров воды в секунду, а 5 апреля сброс составил 3300 метров в секунду, что в 45 раз больше, заявил губернатор региона Вадим Шумков. "Сбросы с Каратомарского водохранилища не прекращаются, и вода в Кургане постоянно пополняется. У нас на 4 апреля еще было соглашение, в рамках которого объем сбросов должен был составлять 70 кубических метров в секунду. Пятого апреля по факту сброс пошел 3300 метров в секунду, что сорок пять раз больше", – сказал Шумков. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938922371.html
курганская область
курган
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938758097_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ece25779672ca4803b1213dabee4dbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, курган, россия, вадим шумков, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Курганская область, Курган, Россия, Вадим Шумков, Прорыв дамбы в Орске
Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе
Сброс воды с 5 апреля в Курганскую область составил 3300 кубометров в cекунду