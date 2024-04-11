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Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе - РИА Новости, 11.04.2024
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15:20 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/voda-1939378626.html
Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе
Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе - РИА Новости, 11.04.2024
Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе
Еще 4 апреля в Курганскую область сбрасывали 70 кубических метров воды в секунду, а 5 апреля сброс составил 3300 метров в секунду, что в 45 раз больше, заявил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:20
2024-04-11T15:20
происшествия
курганская область
курган
россия
вадим шумков
прорыв дамбы в орске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Еще 4 апреля в Курганскую область сбрасывали 70 кубических метров воды в секунду, а 5 апреля сброс составил 3300 метров в секунду, что в 45 раз больше, заявил губернатор региона Вадим Шумков. "Сбросы с Каратомарского водохранилища не прекращаются, и вода в Кургане постоянно пополняется. У нас на 4 апреля еще было соглашение, в рамках которого объем сбросов должен был составлять 70 кубических метров в секунду. Пятого апреля по факту сброс пошел 3300 метров в секунду, что сорок пять раз больше", – сказал Шумков. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
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происшествия, курганская область, курган, россия, вадим шумков, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Курганская область, Курган, Россия, Вадим Шумков, Прорыв дамбы в Орске
Губернатор Курганской области рассказал об объемах сброса воды в регионе

Сброс воды с 5 апреля в Курганскую область составил 3300 кубометров в cекунду

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Еще 4 апреля в Курганскую область сбрасывали 70 кубических метров воды в секунду, а 5 апреля сброс составил 3300 метров в секунду, что в 45 раз больше, заявил губернатор региона Вадим Шумков.
"Сбросы с Каратомарского водохранилища не прекращаются, и вода в Кургане постоянно пополняется. У нас на 4 апреля еще было соглашение, в рамках которого объем сбросов должен был составлять 70 кубических метров в секунду. Пятого апреля по факту сброс пошел 3300 метров в секунду, что сорок пять раз больше", – сказал Шумков.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
Работы по повышению уровня дамбы в Кургане - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Росгидромет спрогнозировал приход большой воды в Курган 11-14 апреля
9 апреля, 18:45
 
ПроисшествияКурганская областьКурганРоссияВадим ШумковПрорыв дамбы в Орске
 
 
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