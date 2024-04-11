https://ria.ru/20240411/vklady-1939225961.html

Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов

Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов - РИА Новости, 11.04.2024

Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов

Вклады с плавающей ставкой, привязанные к ключевой ставке Банка России, появились во второй половине прошлого года и оказались весьма востребованы. Кому они... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T02:17

2024-04-11T02:17

2024-04-11T02:17

экономика

богдан зварич

банки.ру

центральный банк рф (цб рф)

банки

вклады

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920885500_0:21:3565:2026_1920x0_80_0_0_dadb92bdb249d93814fc9c88b3b1a9d5.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вклады с плавающей ставкой, привязанные к ключевой ставке Банка России, появились во второй половине прошлого года и оказались весьма востребованы. Кому они принесут больше выгоды, агентству “Прайм” рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Такие вклады могут быть интересны в период ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, вслед за которым растет доходность. Как только ставка снижается, падает и доход по вкладу. В результате вкладчик может получить меньше, чем ожидал.Этот инструмент сложнее, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью соответствует обозначенной в договоре. “Спрос на него может появиться у крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов”, — считает Зварич.Открытие такого вклада позволит снизить риски нового ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить доходы вне зависимости от политики Центробанка. Но клиент должен обладать финансовой грамотностью, добавил он.

https://ria.ru/20240410/komissii-1938965672.html

https://ria.ru/20240408/vklad-1938469619.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, богдан зварич, банки.ру, центральный банк рф (цб рф), банки, вклады, россия