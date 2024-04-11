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Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов
Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов - РИА Новости, 11.04.2024
Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов
Вклады с плавающей ставкой, привязанные к ключевой ставке Банка России, появились во второй половине прошлого года и оказались весьма востребованы. Кому они... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T02:17
2024-04-11T02:17
2024-04-11T02:17
экономика
богдан зварич
банки.ру
центральный банк рф (цб рф)
банки
вклады
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вклады с плавающей ставкой, привязанные к ключевой ставке Банка России, появились во второй половине прошлого года и оказались весьма востребованы. Кому они принесут больше выгоды, агентству “Прайм” рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Такие вклады могут быть интересны в период ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, вслед за которым растет доходность. Как только ставка снижается, падает и доход по вкладу. В результате вкладчик может получить меньше, чем ожидал.Этот инструмент сложнее, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью соответствует обозначенной в договоре. “Спрос на него может появиться у крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов”, — считает Зварич.Открытие такого вклада позволит снизить риски нового ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить доходы вне зависимости от политики Центробанка. Но клиент должен обладать финансовой грамотностью, добавил он.
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экономика, богдан зварич, банки.ру, центральный банк рф (цб рф), банки, вклады, россия
Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки, Вклады, Россия
Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов
Аналитик Зварич: вклад с плавающей ставкой выгоден при ужесточении ДКП ЦБ России