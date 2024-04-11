Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/vklady-1939225961.html
Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов
Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов - РИА Новости, 11.04.2024
Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов
Вклады с плавающей ставкой, привязанные к ключевой ставке Банка России, появились во второй половине прошлого года и оказались весьма востребованы. Кому они... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T02:17
2024-04-11T02:17
экономика
богдан зварич
банки.ру
центральный банк рф (цб рф)
банки
вклады
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920885500_0:21:3565:2026_1920x0_80_0_0_dadb92bdb249d93814fc9c88b3b1a9d5.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вклады с плавающей ставкой, привязанные к ключевой ставке Банка России, появились во второй половине прошлого года и оказались весьма востребованы. Кому они принесут больше выгоды, агентству “Прайм” рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Такие вклады могут быть интересны в период ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, вслед за которым растет доходность. Как только ставка снижается, падает и доход по вкладу. В результате вкладчик может получить меньше, чем ожидал.Этот инструмент сложнее, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью соответствует обозначенной в договоре. “Спрос на него может появиться у крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов”, — считает Зварич.Открытие такого вклада позволит снизить риски нового ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить доходы вне зависимости от политики Центробанка. Но клиент должен обладать финансовой грамотностью, добавил он.
https://ria.ru/20240410/komissii-1938965672.html
https://ria.ru/20240408/vklad-1938469619.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920885500_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_d572cc67f7f1caa714f895b38870955b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, богдан зварич, банки.ру, центральный банк рф (цб рф), банки, вклады, россия
Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки, Вклады, Россия
Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов

Аналитик Зварич: вклад с плавающей ставкой выгоден при ужесточении ДКП ЦБ России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вклады с плавающей ставкой, привязанные к ключевой ставке Банка России, появились во второй половине прошлого года и оказались весьма востребованы. Кому они принесут больше выгоды, агентству “Прайм” рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Такие вклады могут быть интересны в период ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, вслед за которым растет доходность. Как только ставка снижается, падает и доход по вкладу. В результате вкладчик может получить меньше, чем ожидал.
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Финансист назвала день, когда банки перестанут наживаться на комиссиях
Вчера, 02:17
Этот инструмент сложнее, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью соответствует обозначенной в договоре. “Спрос на него может появиться у крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов”, — считает Зварич.
Открытие такого вклада позволит снизить риски нового ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить доходы вне зависимости от политики Центробанка. Но клиент должен обладать финансовой грамотностью, добавил он.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Аналитик рассказала о появлении новых вкладов "не для всех"
8 апреля, 02:15
 
ЭкономикаБогдан ЗваричБанки.руЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БанкиВкладыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала