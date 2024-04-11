https://ria.ru/20240411/vengriya-1939228092.html

Венгрия пообещала не впускать нелегальных мигрантов, несмотря на пакт ЕС

Венгрия пообещала не впускать нелегальных мигрантов, несмотря на пакт ЕС - РИА Новости, 11.04.2024

Венгрия пообещала не впускать нелегальных мигрантов, несмотря на пакт ЕС

Венгрия не будет впускать нелегальных мигрантов, несмотря на новый пакт ЕС о миграции, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T01:21

2024-04-11T01:21

2024-04-11T01:21

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БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Венгрия не будет впускать нелегальных мигрантов, несмотря на новый пакт ЕС о миграции, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в среду большинством голосов одобрили проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища", который призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. "Этот пакт даст зеленый свет десяткам и сотням тысяч мигрантов для вторжения в европейские страны... Мы не допустим этого в Центральной Европе. Мы, венгры, какое бы давление на нас ни оказывали, как бы ни голосовали за какой-либо миграционный пакт представители Европарламента, не откажемся и от физического закрытия границ, то есть границу мы будем защищать. Мы не позволим нелегальным мигрантам ступить на территорию Венгрию ни с юга, ни с запада, это совершенно точно", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Пакше, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он также подчеркнул, что Брюссель не оказывает Венгрии финансовой поддержки для сдерживания потока нелегальных мигрантов на внешней границе Евросюза. По словам министра, ЕС, наоборот, давит на Будапешт за то, что он "стремится сохранять свою идентичность и безопасность". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также раскритиковал миграционный пакт, назвав его "еще одним гвоздем в гроб Евросоюза". Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов. Ранее Орбан заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов". По его словам, соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов. Орбан также отметил, что митинги в поддержку ХАМАС в странах западной Европы являются следствием ошибочной миграционной политики руководства ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231006/orban-1900984330.html

https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html

https://ria.ru/20231025/vengriya-1905264890.html

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в мире, венгрия, европа, россия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, европарламент