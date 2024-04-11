https://ria.ru/20240411/vasilevskaya-1939304013.html

Лукашенко заявил о новом уровне союзных отношений после полета Василевской

Лукашенко заявил о новом уровне союзных отношений после полета Василевской - РИА Новости, 11.04.2024

Лукашенко заявил о новом уровне союзных отношений после полета Василевской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полет первой в суверенной истории страны белорусской космонавтки Марины Василевской на МКС - новый уровень... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:13

2024-04-11T12:13

2024-04-11T12:13

космос - риа наука

россия

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полет первой в суверенной истории страны белорусской космонавтки Марины Василевской на МКС - новый уровень союзных отношений с РФ. "Конечно, мы гордимся нашими земляками всеми, кто в разные годы приносил славу своей Родине, развивая космические технологии и покоряя космос... Ее (Василевской – ред.) полет - это новый уровень участия в космических программах, повторю, суверенной Беларуси и новый уровень союзных отношений Беларуси и России, наших народов", - сказал Лукашенко в четверг во время торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов. Он подчеркнул, что "символом братских уз народов (Белоруссии и России – ред.) стали государственные флаги, развернутые на высоте более 400 километров от планеты". Президент Белоруссии заявил, что в республике могут гордиться всеми девушками-участницами проекта, которые были готовы полететь в космос и участвовали в отборе. Лукашенко напомнил, что изначально было около 2 тысяч претендентов на полет в космос, и подчеркнул, что после полета Василевской желающих тысячи. "Марина, тебе повезло больше, но ты и сама молодец, ты объективно заслужила этот полет. Было нелегко. За спиной тяжелые тренировки, переживания, стрессы. Но это только начало твоей миссии. Сегодня ты вошла в каждую белорусскую семью – всех, кто переживал вместе с тобой, вместе с твоими родителями", - продолжил президент. Он подчеркнул, что момент внезапной славы - это новый груз ответственности, который Василевской придется нести всю жизнь. "Я уверен, ты справишься… Тебе придется много работать", - сказал Лукашенко. Президент также поблагодарил всех, кто обеспечивал научное сопровождение проекта по направлению белорусского космонавта на МКС, "всех, кто организовывал его, всех, кто готовил девушек к полету, – ученых, медиков, тренеров и преподавателей". "Каждого, кто помог им стать еще уверенней в себе", - подчеркнул он. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 6 апреля в 10.17 мск, на Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Новицкого и Василевскую доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.

https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html

https://ria.ru/20240106/lukashenko-1919938516.html

https://ria.ru/20240301/kosmonavt-1930585513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, белоруссия, александр лукашенко