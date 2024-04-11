https://ria.ru/20240411/ural-1939368095.html

Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров

Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров

За пять часов уровень реки Урал в Орске снизился на 13 сантиметров, до 839 сантиметров, следует из таблицы, которую опубликовала в своем Telegram-канале мэрия. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:51

2024-04-11T14:51

2024-04-11T15:01

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 11 апр – РИА Новости. За пять часов уровень реки Урал в Орске снизился на 13 сантиметров, до 839 сантиметров, следует из таблицы, которую опубликовала в своем Telegram-канале мэрия.По данным таблицы, с 11.00 по 16.00 (9.00-14.00 мск) уровень Урала снизился на 13 сантиметров и составляет 839 сантиметров.Критический уровень реки Урал у города – 700 сантиметров.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html

орск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

орск, прорыв дамбы в орске, происшествия