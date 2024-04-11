https://ria.ru/20240411/ural-1939368095.html
Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров
За пять часов уровень реки Урал в Орске снизился на 13 сантиметров, до 839 сантиметров, следует из таблицы, которую опубликовала в своем Telegram-канале мэрия. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:51
2024-04-11T14:51
2024-04-11T15:01
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 11 апр – РИА Новости. За пять часов уровень реки Урал в Орске снизился на 13 сантиметров, до 839 сантиметров, следует из таблицы, которую опубликовала в своем Telegram-канале мэрия.По данным таблицы, с 11.00 по 16.00 (9.00-14.00 мск) уровень Урала снизился на 13 сантиметров и составляет 839 сантиметров.Критический уровень реки Урал у города – 700 сантиметров.
https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске за пять часов снизился на 13 сантиметров