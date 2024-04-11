Рейтинг@Mail.ru
Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 11.04.2024 (обновлено: 15:01 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/ural-1939368095.html
Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров
За пять часов уровень реки Урал в Орске снизился на 13 сантиметров, до 839 сантиметров, следует из таблицы, которую опубликовала в своем Telegram-канале мэрия. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:51
2024-04-11T15:01
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938505409_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_c63f92cbc4d8346ee7a32597a80456fb.jpg
УФА, 11 апр – РИА Новости. За пять часов уровень реки Урал в Орске снизился на 13 сантиметров, до 839 сантиметров, следует из таблицы, которую опубликовала в своем Telegram-канале мэрия.По данным таблицы, с 11.00 по 16.00 (9.00-14.00 мск) уровень Урала снизился на 13 сантиметров и составляет 839 сантиметров.Критический уровень реки Урал у города – 700 сантиметров.
https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html
орск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938505409_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6379dc20b9353797e73fb5b1cde127fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень реки Урал в Орске снизился до 839 сантиметров

Уровень реки Урал в Орске за пять часов снизился на 13 сантиметров

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска
Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска
Читать ria.ru в
УФА, 11 апр – РИА Новости. За пять часов уровень реки Урал в Орске снизился на 13 сантиметров, до 839 сантиметров, следует из таблицы, которую опубликовала в своем Telegram-канале мэрия.
По данным таблицы, с 11.00 по 16.00 (9.00-14.00 мск) уровень Урала снизился на 13 сантиметров и составляет 839 сантиметров.
Критический уровень реки Урал у города – 700 сантиметров.
Затопленная мечеть в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Имам затопленной мечети в Орске рассказал о последствиях наводнения
Вчера, 17:33
 
ОрскПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала