Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 11.04.2024 (обновлено: 13:43 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/ural-1939341589.html
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра
Уровень реки Урал в Оренбурге с 6.00 до 12.00 мск поднялся на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082 см, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:34
2024-04-11T13:43
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939271817_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_dac4be826a2e46a8009e4818155769b2.jpg
УФА, 11 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге с 6.00 до 12.00 мск поднялся на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082 см, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале."Урал в районе Оренбурга продолжает подниматься. С 8.00 до 14.00 (с 6.00. до 12.00 мск) сегодня, 11 апреля, уровень воды прибавился на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082", - сообщили в мэрии Оренбурга.В реке Сакмара наблюдается динамика к снижению. За этот же временной промежуток она потеряла 1 сантиметр. Сейчас уровень Сакмары у Татарской Каргалы составляет 808 сантиметров при критической отметке в 870, добавили в администрации.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939271817_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_98150da9867bba7b63ab165544f45d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра

Уровень реки Урал в Оренбурге с 8:00 повысился на 22 сантиметра

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в Оренбурге
Затопленная улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Затопленная улица в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 11 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге с 6.00 до 12.00 мск поднялся на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082 см, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.
"Урал в районе Оренбурга продолжает подниматься. С 8.00 до 14.00 (с 6.00. до 12.00 мск) сегодня, 11 апреля, уровень воды прибавился на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082", - сообщили в мэрии Оренбурга.
В реке Сакмара наблюдается динамика к снижению. За этот же временной промежуток она потеряла 1 сантиметр. Сейчас уровень Сакмары у Татарской Каргалы составляет 808 сантиметров при критической отметке в 870, добавили в администрации.
Наводнение в Орске в 1957 году - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году
9 апреля, 10:07
 
ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала