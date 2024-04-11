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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра
Уровень реки Урал в Оренбурге с 6.00 до 12.00 мск поднялся на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082 см, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:34
2024-04-11T13:34
2024-04-11T13:43
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге с 6.00 до 12.00 мск поднялся на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082 см, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале."Урал в районе Оренбурга продолжает подниматься. С 8.00 до 14.00 (с 6.00. до 12.00 мск) сегодня, 11 апреля, уровень воды прибавился на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082", - сообщили в мэрии Оренбурга.В реке Сакмара наблюдается динамика к снижению. За этот же временной промежуток она потеряла 1 сантиметр. Сейчас уровень Сакмары у Татарской Каргалы составляет 808 сантиметров при критической отметке в 870, добавили в администрации.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра
Уровень реки Урал в Оренбурге с 8:00 повысился на 22 сантиметра