https://ria.ru/20240411/ural-1939341589.html

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1082 сантиметра

Уровень реки Урал в Оренбурге с 6.00 до 12.00 мск поднялся на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082 см, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:34

2024-04-11T13:34

2024-04-11T13:43

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 11 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге с 6.00 до 12.00 мск поднялся на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082 см, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале."Урал в районе Оренбурга продолжает подниматься. С 8.00 до 14.00 (с 6.00. до 12.00 мск) сегодня, 11 апреля, уровень воды прибавился на 22 сантиметра и сейчас составляет 1082", - сообщили в мэрии Оренбурга.В реке Сакмара наблюдается динамика к снижению. За этот же временной промежуток она потеряла 1 сантиметр. Сейчас уровень Сакмары у Татарской Каргалы составляет 808 сантиметров при критической отметке в 870, добавили в администрации.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html

оренбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия