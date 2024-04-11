https://ria.ru/20240411/ural-1939252651.html

Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров

Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров

Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился до 10 метров 69 сантиметров, сообщил журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:01

2024-04-11T09:01

2024-04-11T09:06

оренбург

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился до 10 метров 69 сантиметров, сообщил журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин."1069 уже", - прокомментировал министр последние данные об уровне воды в Урале в Оренбурге.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

оренбург

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), происшествия, наводнения в россии — 2024