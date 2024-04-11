Рейтинг@Mail.ru
Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 11.04.2024 (обновлено: 09:06 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/ural-1939252651.html
Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров
Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров
Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился до 10 метров 69 сантиметров, сообщил журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:01
2024-04-11T09:06
оренбург
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
происшествия
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939128056_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37bafec86363f70392d70c44d557ee00.jpg
ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился до 10 метров 69 сантиметров, сообщил журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин."1069 уже", - прокомментировал министр последние данные об уровне воды в Урале в Оренбурге.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
оренбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939128056_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39c9939b60ad1e8d716ff2e1f5b2f921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Происшествия, Наводнения в России — 2024
Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров

Минстрой: уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился до 10 метров 69 сантиметров, сообщил журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин.
"1069 уже", - прокомментировал министр последние данные об уровне воды в Урале в Оренбурге.
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года
Вчера, 07:56
 
ОренбургРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала