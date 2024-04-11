https://ria.ru/20240411/ural-1939252651.html
Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров
Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров
Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился до 10 метров 69 сантиметров, сообщил журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:01
2024-04-11T09:01
2024-04-11T09:06
оренбург
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился до 10 метров 69 сантиметров, сообщил журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин."1069 уже", - прокомментировал министр последние данные об уровне воды в Урале в Оренбурге.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оренбург, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Происшествия, Наводнения в России — 2024
Уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров
Минстрой: уровень Урала в Оренбурге повысился до десяти метров 69 сантиметров