"Не понимаю": Зеленский выступил с резким упреком в адрес США
Politico: Зеленский раскритиковал США за темпы передачи F-16 и ATACMS
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал США за темпы предоставления вооружений Украине, пишет газета Politico.
Как указывает издание, Зеленский в интервью медиахолдингу Axel Springer, куда входит Politico, подверг критике отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца передать ВСУ крылатые ракеты Taurus, а также то, "как быстро США разрешают украинским вооруженным силам использовать истребители F-16 и поставляемые американцами ракеты ATACMS".
"Я всегда руководствуюсь логикой в своих действиях, в своих словах и выводах. И я просто не понимаю логики, стоящей за этим, когда, например, у одного из наших партнеров есть оружие, в котором Украина нуждается сегодня, чтобы выжить. И я не понимаю, почему они не хотят предоставить его нам", — приводит газета слова Зеленского.
В конце марта Зеленский в интервью Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму. Нидерланды и Дания ранее первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.