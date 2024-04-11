https://ria.ru/20240411/uprek-1939230177.html

"Не понимаю": Зеленский выступил с резким упреком в адрес США

"Не понимаю": Зеленский выступил с резким упреком в адрес США - РИА Новости, 11.04.2024

"Не понимаю": Зеленский выступил с резким упреком в адрес США

Владимир Зеленский раскритиковал США за темпы предоставления вооружений Украине, пишет газета Politico. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T02:01

2024-04-11T02:01

2024-04-11T02:01

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал США за темпы предоставления вооружений Украине, пишет газета Politico.Как указывает издание, Зеленский в интервью медиахолдингу Axel Springer, куда входит Politico, подверг критике отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца передать ВСУ крылатые ракеты Taurus, а также то, "как быстро США разрешают украинским вооруженным силам использовать истребители F-16 и поставляемые американцами ракеты ATACMS"."Я всегда руководствуюсь логикой в своих действиях, в своих словах и выводах. И я просто не понимаю логики, стоящей за этим, когда, например, у одного из наших партнеров есть оружие, в котором Украина нуждается сегодня, чтобы выжить. И я не понимаю, почему они не хотят предоставить его нам", — приводит газета слова Зеленского.В конце марта Зеленский в интервью Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще "не находятся на территории Украины", но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму. Нидерланды и Дания ранее первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240410/most-1939177521.html

https://ria.ru/20240410/kuleba-1939218410.html

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в мире, украина, сша, германия, владимир зеленский, politico, нато, axel springer , f-16, сергей лавров