https://ria.ru/20240411/ukrasheniya-1939278764.html
Московские компании по выпуску украшений продолжают наращивать производство
Московские компании по выпуску украшений продолжают наращивать производство - РИА Новости, 11.04.2024
Московские компании по выпуску украшений продолжают наращивать производство
В столице компании, занимающиеся выпуском ювелирных украшений и бижутерии, продолжают наращивать производство, также показатели увеличиваются у других... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:13
2024-04-11T11:13
2024-04-11T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
евгений антонов
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939278630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a6523fbdf93c6fa52fa7608c895e47f.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В столице компании, занимающиеся выпуском ювелирных украшений и бижутерии, продолжают наращивать производство, также показатели увеличиваются у других промышленных компаний, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. По его словам, 2023 год отраслевые компании закончили ростом, показатели выросли на 65,2%, эта тенденция сохраняется и в 2024 году."По итогам прошлого года производство ювелирных изделий из золота и серебра в столице удвоилось, также в два раза увеличился выпуск бижутерии. При этом общий рост производства украшений составил 65,2 процента. Таким результатам способствовало увеличение спроса на отечественную продукцию, а также благоприятный инвестиционный климат и широкий пул мер поддержки, доступный столичным промышленникам. Несмотря на "высокую базу" прошлого года, положительная динамика в отрасли сохраняется и в 2024 году", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.Компания "Клевер Jewelry", работающая в Москве, занимается разработкой дизайнерских украшений для женщин. Рост производства этой организации за первые три месяца текущего года составил 120%, если сравнивать этот показатель с аналогичным в 2023 году. В этой компании применяют уникальный подход к созданию своей продукции. Сначала с ягоды, листьев растений или цветов изготавливают точную копию в металле, а после этого изделие отливают по пресс-форме. Благодаря такому способу у покупателя появляется возможность приобрести индивидуальное и эксклюзивное изделие.Как рассказал управляющий директор компании Евгений Антонов, для организации важно создать тренд на такого рода украшения. В компании уверены, что с помощью инвестклимата Москвы у промышленников есть возможность выпускать уникальные продукты, у которых нет аналогов, и которые пользуются спросом.Продукция столичной компании "Эстет" под брендом Gevorkyan стала победителем в номинации "Эксклюзивные изделия с драгоценными камнями" на Всероссийском конкурсе ювелиров JUNWEX, который прошел в Петербурге. Специалисты предприятия произвели кольцо "Сияние" и серьги "Дракон", которые выполнены из золота 585 пробы. Первое изделие инкрустировано сапфирами, бриллиантами и аметистом, а второе - морским жемчугом, сапфирами и танзанитами.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поручил реализовать на территории мегаполиса ряд мер, призванных повысить инвестпривлекательность для российских промышленников и развить производство. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных компаний. Для столичных бизнесменов действуют свыше 20 системных мер поддержки города. Так, к их услугам целевые займы и субсидии, а еще разработан также ряд антикризисных инструментов.Столица является городом, где развито производство. На территории Москвы ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промкомпаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Все они выпускают самую различную продукцию из разных сфер. Так, на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что рост обрабатывающей промышленности Москвы в 2023 году без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3%.
https://ria.ru/20240411/proizvodstvo-1939212618.html
https://ria.ru/20240410/startapy-1939038763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, евгений антонов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Евгений Антонов, Сергей Собянин
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В столице компании, занимающиеся выпуском ювелирных украшений и бижутерии, продолжают наращивать производство, также показатели увеличиваются у других промышленных компаний, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
По его словам, 2023 год отраслевые компании закончили ростом, показатели выросли на 65,2%, эта тенденция сохраняется и в 2024 году.
"По итогам прошлого года производство ювелирных изделий из золота и серебра в столице удвоилось, также в два раза увеличился выпуск бижутерии. При этом общий рост производства украшений составил 65,2 процента. Таким результатам способствовало увеличение спроса на отечественную продукцию, а также благоприятный инвестиционный климат и широкий пул мер поддержки, доступный столичным промышленникам. Несмотря на "высокую базу" прошлого года, положительная динамика в отрасли сохраняется и в 2024 году", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.
Компания "Клевер Jewelry", работающая в Москве, занимается разработкой дизайнерских украшений для женщин. Рост производства этой организации за первые три месяца текущего года составил 120%, если сравнивать этот показатель с аналогичным в 2023 году. В этой компании применяют уникальный подход к созданию своей продукции. Сначала с ягоды, листьев растений или цветов изготавливают точную копию в металле, а после этого изделие отливают по пресс-форме. Благодаря такому способу у покупателя появляется возможность приобрести индивидуальное и эксклюзивное изделие.
Как рассказал управляющий директор компании Евгений Антонов
, для организации важно создать тренд на такого рода украшения. В компании уверены, что с помощью инвестклимата Москвы у промышленников есть возможность выпускать уникальные продукты, у которых нет аналогов, и которые пользуются спросом.
Продукция столичной компании "Эстет" под брендом Gevorkyan стала победителем в номинации "Эксклюзивные изделия с драгоценными камнями" на Всероссийском конкурсе ювелиров JUNWEX, который прошел в Петербурге
. Специалисты предприятия произвели кольцо "Сияние" и серьги "Дракон", которые выполнены из золота 585 пробы. Первое изделие инкрустировано сапфирами, бриллиантами и аметистом, а второе - морским жемчугом, сапфирами и танзанитами.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин
поручил реализовать на территории мегаполиса ряд мер, призванных повысить инвестпривлекательность для российских промышленников и развить производство. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных компаний. Для столичных бизнесменов действуют свыше 20 системных мер поддержки города. Так, к их услугам целевые займы и субсидии, а еще разработан также ряд антикризисных инструментов.
Столица является городом, где развито производство. На территории Москвы ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промкомпаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Все они выпускают самую различную продукцию из разных сфер. Так, на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что рост обрабатывающей промышленности Москвы в 2023 году без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3%.