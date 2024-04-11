https://ria.ru/20240411/ukrasheniya-1939278764.html

Московские компании по выпуску украшений продолжают наращивать производство

Московские компании по выпуску украшений продолжают наращивать производство - РИА Новости, 11.04.2024

Московские компании по выпуску украшений продолжают наращивать производство

В столице компании, занимающиеся выпуском ювелирных украшений и бижутерии, продолжают наращивать производство, также показатели увеличиваются у других... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:13

2024-04-11T11:13

2024-04-11T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

евгений антонов

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939278630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a6523fbdf93c6fa52fa7608c895e47f.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В столице компании, занимающиеся выпуском ювелирных украшений и бижутерии, продолжают наращивать производство, также показатели увеличиваются у других промышленных компаний, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. По его словам, 2023 год отраслевые компании закончили ростом, показатели выросли на 65,2%, эта тенденция сохраняется и в 2024 году."По итогам прошлого года производство ювелирных изделий из золота и серебра в столице удвоилось, также в два раза увеличился выпуск бижутерии. При этом общий рост производства украшений составил 65,2 процента. Таким результатам способствовало увеличение спроса на отечественную продукцию, а также благоприятный инвестиционный климат и широкий пул мер поддержки, доступный столичным промышленникам. Несмотря на "высокую базу" прошлого года, положительная динамика в отрасли сохраняется и в 2024 году", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.Компания "Клевер Jewelry", работающая в Москве, занимается разработкой дизайнерских украшений для женщин. Рост производства этой организации за первые три месяца текущего года составил 120%, если сравнивать этот показатель с аналогичным в 2023 году. В этой компании применяют уникальный подход к созданию своей продукции. Сначала с ягоды, листьев растений или цветов изготавливают точную копию в металле, а после этого изделие отливают по пресс-форме. Благодаря такому способу у покупателя появляется возможность приобрести индивидуальное и эксклюзивное изделие.Как рассказал управляющий директор компании Евгений Антонов, для организации важно создать тренд на такого рода украшения. В компании уверены, что с помощью инвестклимата Москвы у промышленников есть возможность выпускать уникальные продукты, у которых нет аналогов, и которые пользуются спросом.Продукция столичной компании "Эстет" под брендом Gevorkyan стала победителем в номинации "Эксклюзивные изделия с драгоценными камнями" на Всероссийском конкурсе ювелиров JUNWEX, который прошел в Петербурге. Специалисты предприятия произвели кольцо "Сияние" и серьги "Дракон", которые выполнены из золота 585 пробы. Первое изделие инкрустировано сапфирами, бриллиантами и аметистом, а второе - морским жемчугом, сапфирами и танзанитами.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поручил реализовать на территории мегаполиса ряд мер, призванных повысить инвестпривлекательность для российских промышленников и развить производство. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных компаний. Для столичных бизнесменов действуют свыше 20 системных мер поддержки города. Так, к их услугам целевые займы и субсидии, а еще разработан также ряд антикризисных инструментов.Столица является городом, где развито производство. На территории Москвы ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промкомпаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Все они выпускают самую различную продукцию из разных сфер. Так, на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что рост обрабатывающей промышленности Москвы в 2023 году без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3%.

https://ria.ru/20240411/proizvodstvo-1939212618.html

https://ria.ru/20240410/startapy-1939038763.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, евгений антонов, сергей собянин