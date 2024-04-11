Путин и Лукашенко обсудили мирный процесс по Украине
Путин обсудил с Лукашенко мирное урегулирование конфликта на Украине
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования разногласий с Украиной, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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"Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров, более того, мы были склонны именно к этому", — подчеркнул он.
Глава государства добавил, что противники России сами загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить на поле боя. Сейчас они уже понимают, что это сделать невозможно, отметил он.
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"А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум", — заявил президент.
Он добавил, что Москва выступает против навязывания схем по урегулированию конфликта на Украине, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Кроме того, Путин подчеркнул, что при необходимости обратится к Лукашенко для продолжения консультаций по теме мирного процесса. Он также согласился с белорусским коллегой, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора. Лукашенко отметил, что в этом соглашении есть разумные позиции, приемлемые для Украины, и напомнил, что та с ними согласилась.
Президент Белоруссии добавил, что если в Швейцарии хотят провести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации. Он также заявил, что его страна поддерживает позицию России по мирному процессу.
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"Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться. Не хотят — ясно, почему не хотят. <...> Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и на Украине этот голос услышат", — сказал президент Белоруссии.
В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию саммитов для утверждения "формулы мира". В свою очередь, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркивал, что альтернативы участию России в урегулировании конфликта нет и проведение конференции без нее невозможно.
Глава МИД Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе заявил, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в феврале отметила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. Он добавил, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.