https://ria.ru/20240411/ukraina-1939463735.html

Путин и Лукашенко обсудили мирный процесс по Украине

Путин и Лукашенко обсудили мирный процесс по Украине - РИА Новости, 11.04.2024

Путин и Лукашенко обсудили мирный процесс по Украине

Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования разногласий с Украиной, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:39

2024-04-11T21:39

2024-04-11T22:14

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования разногласий с Украиной, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров, более того, мы были склонны именно к этому", — подчеркнул он.Глава государства добавил, что противники России сами загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить на поле боя. Сейчас они уже понимают, что это сделать невозможно, отметил он.Путин затронул тему конференции по Украине в Швейцарии, которую планируется провести в июне. Он отметил, что Москву на это мероприятие не приглашают, но при этом говорят, что без нее достичь мира невозможно."А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум", — заявил президент.Он добавил, что Москва выступает против навязывания схем по урегулированию конфликта на Украине, которые не имеют ничего общего с реальностью. Кроме того, Путин подчеркнул, что при необходимости обратится к Лукашенко для продолжения консультаций по теме мирного процесса. Он также согласился с белорусским коллегой, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора. Лукашенко отметил, что в этом соглашении есть разумные позиции, приемлемые для Украины, и напомнил, что та с ними согласилась.Президент Белоруссии добавил, что если в Швейцарии хотят провести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации. Он также заявил, что его страна поддерживает позицию России по мирному процессу."Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться. Не хотят — ясно, почему не хотят. <...> Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и на Украине этот голос услышат", — сказал президент Белоруссии.В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию саммитов для утверждения "формулы мира". В свою очередь, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркивал, что альтернативы участию России в урегулировании конфликта нет и проведение конференции без нее невозможно.Глава МИД Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе заявил, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в феврале отметила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. Он добавил, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.

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https://ria.ru/20240411/shveytsariya-1939427224.html

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938585772.html

https://ria.ru/20240409/peregovory-1938819331.html

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Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко 2024-04-11T21:39 true PT18M15S

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в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин