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Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне, шантажируя Путиным - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 11.04.2024 (обновлено: 19:37 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939441339.html
Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне, шантажируя Путиным
Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне, шантажируя Путиным - РИА Новости, 11.04.2024
Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне, шантажируя Путиным
Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в союз в июне текущего года, в противном случае, по его словам, президент России Владимир Путин... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:26
2024-04-11T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
евросоюз
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в союз в июне текущего года, в противном случае, по его словам, президент России Владимир Путин расценит этот жест "как слабость" ЕС. Такое заявление Зеленского прозвучало в четверг на совместной конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе. "Июнь – это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость", - сказал Зеленский на видео, которое транслировалось в социальной сети. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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в мире, украина, владимир путин, евросоюз, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Владимир Зеленский, Россия
Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне, шантажируя Путиным

Зеленский: если Украину не примут в ЕС в июне, Путин расценит это как слабость

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в союз в июне текущего года, в противном случае, по его словам, президент России Владимир Путин расценит этот жест "как слабость" ЕС.
Такое заявление Зеленского прозвучало в четверг на совместной конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Июнь – это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость", - сказал Зеленский на видео, которое транслировалось в социальной сети.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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