https://ria.ru/20240411/ukraina-1939436944.html
Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной
Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.04.2024
Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:58
2024-04-11T18:58
2024-04-11T19:20
специальная военная операция на украине
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россия
александр лукашенко
павел зарубин
крокус сити холл
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом."Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о том, как теперь "разговаривать с Киевом" после теракта в "Крокус Сити Холле"."Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про "Крокус". Сейчас надо до конца разобраться... Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили", - сказал белорусский президент.Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной
Лукашенко: если надо, Белоруссия поможет России в переговорах с Украиной