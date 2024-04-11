https://ria.ru/20240411/ukraina-1939436944.html

Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной

Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.04.2024

Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:58

2024-04-11T18:58

2024-04-11T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

россия

александр лукашенко

павел зарубин

крокус сити холл

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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом."Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о том, как теперь "разговаривать с Киевом" после теракта в "Крокус Сити Холле"."Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про "Крокус". Сейчас надо до конца разобраться... Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили", - сказал белорусский президент.Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, павел зарубин, крокус сити холл