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Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 11.04.2024 (обновлено: 19:20 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939436944.html
Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной
Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.04.2024
Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:58
2024-04-11T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
россия
александр лукашенко
павел зарубин
крокус сити холл
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом."Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о том, как теперь "разговаривать с Киевом" после теракта в "Крокус Сити Холле"."Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про "Крокус". Сейчас надо до конца разобраться... Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили", - сказал белорусский президент.Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
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в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, павел зарубин, крокус сити холл
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, Крокус Сити Холл
Лукашенко предложил помощь в переговорах с Украиной

Лукашенко: если надо, Белоруссия поможет России в переговорах с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом.
"Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о том, как теперь "разговаривать с Киевом" после теракта в "Крокус Сити Холле".
"Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про "Крокус". Сейчас надо до конца разобраться... Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили", - сказал белорусский президент.
Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоПавел ЗарубинКрокус Сити Холл
 
 
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