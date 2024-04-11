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В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя
В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя - РИА Новости, 11.04.2024
В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя
В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом - ни новые пакеты западной помощи, ни новые "мясные штурмы" не смогут изменить эту тенденцию, заявил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:36
2024-04-11T18:36
2024-04-11T20:05
специальная военная операция на украине
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ООН, 11 апр - РИА Новости. В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом - ни новые пакеты западной помощи, ни новые "мясные штурмы" не смогут изменить эту тенденцию, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Российская армия наступает сегодня практически по всем направлениям, уничтожая укрепрайоны, создававшиеся по много лет. В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом, и изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые "мясные штурмы" и контратаки киевского режима", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, россия, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Василий Небензя, ООН
В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя
Небензя: новые пакеты западной помощи уже не смогут изменить ситуацию на Украине