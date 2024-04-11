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В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 11.04.2024 (обновлено: 20:05 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939432386.html
В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя
В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя - РИА Новости, 11.04.2024
В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя
В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом - ни новые пакеты западной помощи, ни новые "мясные штурмы" не смогут изменить эту тенденцию, заявил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:36
2024-04-11T20:05
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
василий небензя
оон
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ООН, 11 апр - РИА Новости. В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом - ни новые пакеты западной помощи, ни новые "мясные штурмы" не смогут изменить эту тенденцию, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Российская армия наступает сегодня практически по всем направлениям, уничтожая укрепрайоны, создававшиеся по много лет. В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом, и изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые "мясные штурмы" и контратаки киевского режима", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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украина, в мире, россия, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Василий Небензя, ООН
В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя

Небензя: новые пакеты западной помощи уже не смогут изменить ситуацию на Украине

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 11 апр - РИА Новости. В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом - ни новые пакеты западной помощи, ни новые "мясные штурмы" не смогут изменить эту тенденцию, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Российская армия наступает сегодня практически по всем направлениям, уничтожая укрепрайоны, создававшиеся по много лет. В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом, и изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые "мясные штурмы" и контратаки киевского режима", - сказал Небензя.
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СВО на Украине стала войной с Западом
23 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияВасилий НебензяООН
 
 
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