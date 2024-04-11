https://ria.ru/20240411/ukraina-1939432386.html

В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя

В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя - РИА Новости, 11.04.2024

В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, заявил Небензя

В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом - ни новые пакеты западной помощи, ни новые "мясные штурмы" не смогут изменить эту тенденцию, заявил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:36

2024-04-11T18:36

2024-04-11T20:05

специальная военная операция на украине

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ООН, 11 апр - РИА Новости. В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом - ни новые пакеты западной помощи, ни новые "мясные штурмы" не смогут изменить эту тенденцию, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Российская армия наступает сегодня практически по всем направлениям, уничтожая укрепрайоны, создававшиеся по много лет. В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом, и изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые "мясные штурмы" и контратаки киевского режима", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, василий небензя, оон