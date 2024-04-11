https://ria.ru/20240411/ukraina-1939392865.html

Словакия примет участие в швейцарской конференции по Украине

Словакия примет участие в швейцарской конференции по Украине - РИА Новости, 11.04.2024

Словакия примет участие в швейцарской конференции по Украине

Словакия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, которая может привести к подходящим всем заинтересованным сторонам предложениям, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:00

2024-04-11T16:00

2024-04-11T16:00

специальная военная операция на украине

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БРАТИСЛАВА, 11 апр - РИА Новости. Словакия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, которая может привести к подходящим всем заинтересованным сторонам предложениям, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Мы говорили о подготовке большого мирового саммита в Швейцарии 15-16 июня, на котором правительство Словакии, конечно, будет участвовать и который мы считаем началом значительного процесса, который бы мог привести к успешным предложениям, которые будут приняты всеми заинтересованными", - сказал Фицо по итогам встречи с украинским премьером в словацком городе Михаловце. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, швейцария, роберт фицо, словакия