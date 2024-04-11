https://ria.ru/20240411/ukraina-1939366115.html

СМИ: в Киевской области вводят графики отключений света

СМИ: в Киевской области вводят графики отключений света - РИА Новости, 11.04.2024

СМИ: в Киевской области вводят графики отключений света

В Киевской области в четверг вводят графики отключений водо- и электроснабжения после удара по Трипольской ТЭС, сообщает украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:45

2024-04-11T14:45

2024-04-11T14:45

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Киевской области в четверг вводят графики отключений водо- и электроснабжения после удара по Трипольской ТЭС, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на жителей региона. Как сообщил ранее в четверг премьер Украины Денис Шмыгаль, ВС РФ снова нанесли комбинированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. Украинская компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области. "На Украине после уничтожения Трипольской ТЭС с 14.00 (совпадает с мск) вводят графики аварийных отключений света и воды, рассказали "Стране" местные жители", - говорится в сообщении издания. Очевидец Мария, проживающая недалеко от Трипольской ТЭС, сообщила в опубликованном изданием видео, что утром власти обзвонили местное население и предупредили о запланированных графиках отключений света и воды. "Будут отключать свет и воду, а горячей воды не будет вообще. Сказали, что холодная вода будет, но по определенному графику", - сказала она. Как пишет издание, на данный момент пожар на ТЭС уже ликвидирован, запах гари не ощущается. При этом дороги к ТЭС перекрыты, туда не пропускают даже журналистов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240411/kadry-1939288278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киевская область, украина, вооруженные силы рф