https://ria.ru/20240411/ukraina-1939348546.html
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности - РИА Новости, 11.04.2024
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности
Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:54
2024-04-11T13:54
2024-04-11T13:54
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в мире
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андрей ермак
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в телеграм-канале. "Владимир Зеленский вместе с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между нашими странами", - говорится в сообщении Ермака. По его словам, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в вопросах кибербезопасности, разминирования и беспилотных технологий.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932953410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности
Зеленский и Ринкевичс подписали двустороннее соглашение о безопасности