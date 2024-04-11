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Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939348546.html
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности - РИА Новости, 11.04.2024
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности
Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:54
2024-04-11T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
латвия
украина
владимир зеленский
эдгарс ринкевичс
андрей ермак
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в телеграм-канале. "Владимир Зеленский вместе с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между нашими странами", - говорится в сообщении Ермака. По его словам, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в вопросах кибербезопасности, разминирования и беспилотных технологий.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932953410.html
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в мире, латвия, украина, владимир зеленский, эдгарс ринкевичс, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Латвия, Украина, Владимир Зеленский, Эдгарс Ринкевичс, Андрей Ермак
Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности

Зеленский и Ринкевичс подписали двустороннее соглашение о безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии и Украины
Флаги Латвии и Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в телеграм-канале.
"Владимир Зеленский вместе с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между нашими странами", - говорится в сообщении Ермака.
По его словам, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в вопросах кибербезопасности, разминирования и беспилотных технологий.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛатвияУкраинаВладимир ЗеленскийЭдгарс РинкевичсАндрей Ермак
 
 
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