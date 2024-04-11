https://ria.ru/20240411/ukraina-1939348546.html

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности - РИА Новости, 11.04.2024

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности

Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:54

2024-04-11T13:54

2024-04-11T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

латвия

украина

владимир зеленский

эдгарс ринкевичс

андрей ермак

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в телеграм-канале. "Владимир Зеленский вместе с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между нашими странами", - говорится в сообщении Ермака. По его словам, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в вопросах кибербезопасности, разминирования и беспилотных технологий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, латвия, украина, владимир зеленский, эдгарс ринкевичс, андрей ермак