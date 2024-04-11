СМИ: жителей города в Киевской области просят запастись водой
"Страна": жителей города, где находится Трипольская ТЭС, просят запастись водой
© Фото из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Фото из соцсетей
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Власти города Украинка, где расположена Трипольская ТЭС, призвали жителей плотно закрыть окна, сделать запасы воды и зарядить мобильные устройства, сообщило украинское издание "Страна" в телеграм-канале.
Ранее в четверг координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего по Трипольской ТЭС. Кроме того, в Киевской областной администрации сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры региона.
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"Мэр Украинки в Киевской области призвал жителей плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения, а также зарядить все устройства и сделать максимальные запасы воды", - говорится в сообщении "Страны". Издание публикует видео мощного пожара на предприятии. Над ТЭС поднимаются густые клубы черного дыма.
Позднее украинское агентство УНИАН сообщило, что в Украинке жители массово скупают воду, в магазинах образовались очереди. Запасов, как передает агентство со ссылкой на продавца магазина, "хватит на пару часов, а сама продажа возможна только при наличии электроэнергии". Местные не только активно скупают воду в магазинах, но и набирают воду в бювете.
Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск. По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.