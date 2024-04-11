https://ria.ru/20240411/ukraina-1939248644.html

На Украине заявили о повреждении двух теплоэлектростанций

На Украине заявили о повреждении двух теплоэлектростанций - РИА Новости, 11.04.2024

На Украине заявили о повреждении двух теплоэлектростанций

Две теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК серьезно повреждены в четверг утром, заявила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:25

2024-04-11T08:25

2024-04-11T08:25

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Две теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК серьезно повреждены в четверг утром, заявила компания в Telegram-канале. "Серьезно повреждено оборудование предприятий (двух теплоэлектростанций ДТЭК - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном ДТЭК. Местоположение ТЭЦ не указывается. Воздушная тревога звучала на всей территории Украины с 4.42 примерно до 7.00 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дтэк