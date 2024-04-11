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На Украине заявили о повреждении двух теплоэлектростанций - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:25 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939248644.html
На Украине заявили о повреждении двух теплоэлектростанций
На Украине заявили о повреждении двух теплоэлектростанций - РИА Новости, 11.04.2024
На Украине заявили о повреждении двух теплоэлектростанций
Две теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК серьезно повреждены в четверг утром, заявила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:25
2024-04-11T08:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дтэк
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Две теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК серьезно повреждены в четверг утром, заявила компания в Telegram-канале. "Серьезно повреждено оборудование предприятий (двух теплоэлектростанций ДТЭК - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном ДТЭК. Местоположение ТЭЦ не указывается. Воздушная тревога звучала на всей территории Украины с 4.42 примерно до 7.00 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html
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в мире, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ДТЭК
На Украине заявили о повреждении двух теплоэлектростанций

Украинский энергохолдинг завязил о серьезном повреждении двух ТЭЦ

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Две теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК серьезно повреждены в четверг утром, заявила компания в Telegram-канале.
"Серьезно повреждено оборудование предприятий (двух теплоэлектростанций ДТЭК - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном ДТЭК.
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Местоположение ТЭЦ не указывается.
Воздушная тревога звучала на всей территории Украины с 4.42 примерно до 7.00 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДТЭК
 
 
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