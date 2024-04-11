Украинские СМИ сообщили о повреждении объектов в четырех областях страны
"Бабель": в четырех областях Украины повреждены объекты инфраструктуры
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинское издание "Бабель" подвело итоги масштабной воздушной тревоги: поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
"В Харькове и области как минимум 10 ударов по критической инфраструктуре... город Стрый в Львовской области... было восемь ракет... Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Бабеля".
Воздушная тревога звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.