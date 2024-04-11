https://ria.ru/20240411/ukraina-1939248485.html

Украинские СМИ сообщили о повреждении объектов в четырех областях страны

Украинские СМИ сообщили о повреждении объектов в четырех областях страны - РИА Новости, 11.04.2024

Украинские СМИ сообщили о повреждении объектов в четырех областях страны

Украинское издание "Бабель" подвело итоги масштабной воздушной тревоги: поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:25

2024-04-11T08:25

2024-04-11T08:25

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

волынская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинское издание "Бабель" подвело итоги масштабной воздушной тревоги: поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. "В Харькове и области как минимум 10 ударов по критической инфраструктуре... город Стрый в Львовской области... было восемь ракет... Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Бабеля". Воздушная тревога звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240410/senator-1939202199.html

https://ria.ru/20240410/plan-1939192807.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, россия, волынская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины