В ДНР назвали причину срыва контрнаступления ВСУ летом 2023 года
Кимаковский: срыв контрнаступления ВСУ не вызван саботажем, как заявляет Киев
© РИА Новости/Минобороны РоссииМинобороны РФ показало кадры уничтоженной военной техники ВСУ в Запорожье
© РИА Новости/Минобороны России
Минобороны РФ показало кадры уничтоженной военной техники ВСУ в Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Срыв контрнаступления, предпринятого украинскими войсками летом 2023 года, произошел не из-за саботажа, как это теперь, анонсируя новое наступление ВСУ, пытается представить Владимир Зеленский, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. Затем в интервью Politico он отметил, что предыдущая попытка наступления ВСУ была не столь успешной, и намекнул, что в тот момент Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что российские войска знали, куда Киев собирается атаковать.
"По поводу слов Зеленского по саботажу контрнаступления летом 2023 года можно сказать, во-первых, они сами анонсировали это наступление на запорожском направлении. Наши силы разведки выявляли там концентрацию двух экспедиционных корпусов, которые были подготовлены блоком НАТО и вооружены по натовским стандартам. Они не скрывали планов на то, чтобы через Токмак ближайшим путем пробиться к Азовскому морю в расчете на получение возможности напрямую обстреливать Крымский мост и те районы Крыма, до которых не могли достать поставляемые Западом Киеву ракеты различных типов", - сказал Кимаковский.
Он добавил, что контрнаступление киевский режим анонсировал задолго до его начала, поэтому рассматривать слова Зеленского, что причиной срыва был какой-то внутренний саботаж, это - "плач Ярославны" и продолжение подковерной борьбы между Зеленским и бывшим командующим вооруженными формированиями Украины Валерием Залужным.
"Концепция контрнаступления разрабатывалась непосредственно Залужным и его командой. Поэтому рассматривать заявления Зеленского можно как, с одной стороны, продолжение выяснения взаимоотношений в скрытой части украинского политикума, которое иногда просачивается, выливается в такого рода материалы и оказывается на публике. С другой стороны, это выглядит как некий одновременны шантаж западных партнеров и Залужного", - уточнил Кимаковский.