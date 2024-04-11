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В ДНР назвали причину срыва контрнаступления ВСУ летом 2023 года - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939245067.html
В ДНР назвали причину срыва контрнаступления ВСУ летом 2023 года
В ДНР назвали причину срыва контрнаступления ВСУ летом 2023 года - РИА Новости, 11.04.2024
В ДНР назвали причину срыва контрнаступления ВСУ летом 2023 года
Срыв контрнаступления, предпринятого украинскими войсками летом 2023 года, произошел не из-за саботажа, как это теперь, анонсируя новое наступление ВСУ,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:35
2024-04-11T07:35
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
валерий залужный
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Срыв контрнаступления, предпринятого украинскими войсками летом 2023 года, произошел не из-за саботажа, как это теперь, анонсируя новое наступление ВСУ, пытается представить Владимир Зеленский, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. Затем в интервью Politico он отметил, что предыдущая попытка наступления ВСУ была не столь успешной, и намекнул, что в тот момент Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что российские войска знали, куда Киев собирается атаковать. "По поводу слов Зеленского по саботажу контрнаступления летом 2023 года можно сказать, во-первых, они сами анонсировали это наступление на запорожском направлении. Наши силы разведки выявляли там концентрацию двух экспедиционных корпусов, которые были подготовлены блоком НАТО и вооружены по натовским стандартам. Они не скрывали планов на то, чтобы через Токмак ближайшим путем пробиться к Азовскому морю в расчете на получение возможности напрямую обстреливать Крымский мост и те районы Крыма, до которых не могли достать поставляемые Западом Киеву ракеты различных типов", - сказал Кимаковский. Он добавил, что контрнаступление киевский режим анонсировал задолго до его начала, поэтому рассматривать слова Зеленского, что причиной срыва был какой-то внутренний саботаж, это - "плач Ярославны" и продолжение подковерной борьбы между Зеленским и бывшим командующим вооруженными формированиями Украины Валерием Залужным. "Концепция контрнаступления разрабатывалась непосредственно Залужным и его командой. Поэтому рассматривать заявления Зеленского можно как, с одной стороны, продолжение выяснения взаимоотношений в скрытой части украинского политикума, которое иногда просачивается, выливается в такого рода материалы и оказывается на публике. С другой стороны, это выглядит как некий одновременны шантаж западных партнеров и Залужного", - уточнил Кимаковский.
https://ria.ru/20240411/most-1939230889.html
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украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, валерий залужный, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР назвали причину срыва контрнаступления ВСУ летом 2023 года

Кимаковский: срыв контрнаступления ВСУ не вызван саботажем, как заявляет Киев

© РИА Новости/Минобороны РоссииМинобороны РФ показало кадры уничтоженной военной техники ВСУ в Запорожье
Минобороны РФ показало кадры уничтоженной военной техники ВСУ в Запорожье
© РИА Новости/Минобороны России
Минобороны РФ показало кадры уничтоженной военной техники ВСУ в Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Срыв контрнаступления, предпринятого украинскими войсками летом 2023 года, произошел не из-за саботажа, как это теперь, анонсируя новое наступление ВСУ, пытается представить Владимир Зеленский, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. Затем в интервью Politico он отметил, что предыдущая попытка наступления ВСУ была не столь успешной, и намекнул, что в тот момент Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что российские войска знали, куда Киев собирается атаковать.
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"По поводу слов Зеленского по саботажу контрнаступления летом 2023 года можно сказать, во-первых, они сами анонсировали это наступление на запорожском направлении. Наши силы разведки выявляли там концентрацию двух экспедиционных корпусов, которые были подготовлены блоком НАТО и вооружены по натовским стандартам. Они не скрывали планов на то, чтобы через Токмак ближайшим путем пробиться к Азовскому морю в расчете на получение возможности напрямую обстреливать Крымский мост и те районы Крыма, до которых не могли достать поставляемые Западом Киеву ракеты различных типов", - сказал Кимаковский.
Он добавил, что контрнаступление киевский режим анонсировал задолго до его начала, поэтому рассматривать слова Зеленского, что причиной срыва был какой-то внутренний саботаж, это - "плач Ярославны" и продолжение подковерной борьбы между Зеленским и бывшим командующим вооруженными формированиями Украины Валерием Залужным.
"Концепция контрнаступления разрабатывалась непосредственно Залужным и его командой. Поэтому рассматривать заявления Зеленского можно как, с одной стороны, продолжение выяснения взаимоотношений в скрытой части украинского политикума, которое иногда просачивается, выливается в такого рода материалы и оказывается на публике. С другой стороны, это выглядит как некий одновременны шантаж западных партнеров и Залужного", - уточнил Кимаковский.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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