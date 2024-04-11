https://ria.ru/20240411/ukraina-1939245067.html

В ДНР назвали причину срыва контрнаступления ВСУ летом 2023 года

В ДНР назвали причину срыва контрнаступления ВСУ летом 2023 года - РИА Новости, 11.04.2024

В ДНР назвали причину срыва контрнаступления ВСУ летом 2023 года

Срыв контрнаступления, предпринятого украинскими войсками летом 2023 года, произошел не из-за саботажа, как это теперь, анонсируя новое наступление ВСУ,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:35

2024-04-11T07:35

2024-04-11T07:35

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

владимир зеленский

валерий залужный

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Срыв контрнаступления, предпринятого украинскими войсками летом 2023 года, произошел не из-за саботажа, как это теперь, анонсируя новое наступление ВСУ, пытается представить Владимир Зеленский, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. Затем в интервью Politico он отметил, что предыдущая попытка наступления ВСУ была не столь успешной, и намекнул, что в тот момент Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что российские войска знали, куда Киев собирается атаковать. "По поводу слов Зеленского по саботажу контрнаступления летом 2023 года можно сказать, во-первых, они сами анонсировали это наступление на запорожском направлении. Наши силы разведки выявляли там концентрацию двух экспедиционных корпусов, которые были подготовлены блоком НАТО и вооружены по натовским стандартам. Они не скрывали планов на то, чтобы через Токмак ближайшим путем пробиться к Азовскому морю в расчете на получение возможности напрямую обстреливать Крымский мост и те районы Крыма, до которых не могли достать поставляемые Западом Киеву ракеты различных типов", - сказал Кимаковский. Он добавил, что контрнаступление киевский режим анонсировал задолго до его начала, поэтому рассматривать слова Зеленского, что причиной срыва был какой-то внутренний саботаж, это - "плач Ярославны" и продолжение подковерной борьбы между Зеленским и бывшим командующим вооруженными формированиями Украины Валерием Залужным. "Концепция контрнаступления разрабатывалась непосредственно Залужным и его командой. Поэтому рассматривать заявления Зеленского можно как, с одной стороны, продолжение выяснения взаимоотношений в скрытой части украинского политикума, которое иногда просачивается, выливается в такого рода материалы и оказывается на публике. С другой стороны, это выглядит как некий одновременны шантаж западных партнеров и Залужного", - уточнил Кимаковский.

https://ria.ru/20240411/most-1939230889.html

https://ria.ru/20240410/kontrnastuplenie-1938969069.html

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украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, валерий залужный, денис пушилин, вооруженные силы украины