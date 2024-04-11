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"В депрессивном состоянии". Запад готовит Зеленскому неутешительный исход

"В депрессивном состоянии". Запад готовит Зеленскому неутешительный исход - РИА Новости, 11.04.2024

"В депрессивном состоянии". Запад готовит Зеленскому неутешительный исход

Украинские соцопросы показывают: поддержка Зеленского резко упала. Западные СМИ объясняют это тем, что его публичные выступления и политические решения людям не РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:03

украина

киев

петр порошенко

владимир зеленский

политика

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Украинские соцопросы показывают: поддержка Зеленского резко упала. Западные СМИ объясняют это тем, что его публичные выступления и политические решения людям не нравятся. Что ждет главу киевского режима — в материале РИА Новости.Время депрессииПо данным социологической группы "Рейтинг", рейтинг Зеленского — 22 процента. Осенью был 42.Немецкая газета Der Tagesspiegel приводит другие цифры: 80 процентов в 2022-м и 60 сейчас. Основная причина падения, по мнению журналистов, — отсутствие хороших новостей. Власть только раздает обещания, но реальных результатов население не видит.Все надежды Киев связывает с американской помощью, которую до сих пор не согласовали в Вашингтоне. По словам Зеленского, без поддержки конгресса победить невозможно. И это украинцам оптимизма явно не добавляет.На пессимизм президента обратил внимание и экс-посол Украины в США Юрий Щербак. "Мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ", — сказал он в телеэфире. По его мнению, Зеленскому о таких вещах лучше помалкивать.Эффект автократаСказываются также невыполненные предвыборные обещания, авторитаризм, коррупция и непопулярные кадровые перестановки. Высокие посты либо годами занимают одни и те же проблемные чиновники, либо должности раздают лояльным президенту людям без политических амбиций, отмечает эксперт по делам России и Украины Немецкого общества внешней политики Стефан Майстер.Внутриполитические решения Зеленского грозят серьезным скандалом. Использование военного положения для "зачистки от оппозиции" дает и обратный эффект. Давний конкурент Петр Порошенко не упускает случая лишний раз напомнить о себе украинцам и Западу.Он уже выразил готовность участвовать в выборах. Пока же активно пытается лишить Зеленского западной поддержки. Еще в конце февраля направил письмо комиссару по расширению ЕС Оливеру Варгеи с призывом повлиять на киевские власти, запрещающие выезды за рубеж.Зеленский теряет популярность, несмотря на тотальный контроль над СМИ со стороны офиса президента. С 2022-го власть доносит до населения свою точку зрения в едином телемарафоне из новостных передач нескольких телеканалов, финансируемых из госбюджета.Власти даже решили освободить тележурналистов от мобилизации. Общественность это не одобрила. Глава Минкульта Ростислав Карандеев разъяснил: "Украинские СМИ — источник правдивой информации и опора национальной безопасности".Подготовка почвыУ "Рейтинга" самые печальные для Зеленского социологические измерения. Примечательно, что эту организацию спонсирует Агентство США по международному развитию (USAID). Политолог Александр Дудчак считает публикацию таких данных подготовкой почвы Западом для замены главы киевского режима."Соцопросы и мнение населения — не одно и то же. Тем, кто реально управляет Украиной, все равно, что думают люди. Эти цифры направлены больше на внешнюю аудиторию, чем на внутреннюю, — чтобы потом объяснить, почему сделали рокировку. Зеленскому следует опасаться таких публикаций. Его замена вполне возможна, и для этого даже не понадобятся выборы", — подчеркнул Дудчак в беседе с РИА Новости.Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин указывает: власть Зеленского держится только на поддержке извне. Как только отвернутся "партнеры", все для него кончится."Люди не простят ему откровенную ложь. Во-первых, он обещал мир, но завел страну в тяжелый и длительный конфликт. Во-вторых, он испугался Залужного. Из генерала хотели сделать политика, и офис Зеленского пришел от этого в ужас", — напоминает политолог.Западные СМИ стремятся выдать кадровые перестановки в Киеве как одну из основных причин недовольства Зеленским. На самом деле население это практически не интересует, добавляет эксперт. Главное — военные неудачи.

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украина, киев, петр порошенко, владимир зеленский, политика