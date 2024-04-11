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Сорок пять лет назад в Уганде свергли диктатора Иди Амина

Сорок пять лет назад в Уганде свергли диктатора Иди Амина - РИА Новости, 11.04.2024

Сорок пять лет назад в Уганде свергли диктатора Иди Амина

Президент Уганды Иди Амин вошел в историю одним из самых "карикатурных" диктаторов. Жестокий и абсолютно безграмотный, он правил страной в течение десяти лет... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:00

2024-04-11T08:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Виктор Жданов. Президент Уганды Иди Амин вошел в историю одним из самых "карикатурных" диктаторов. Жестокий и абсолютно безграмотный, он правил страной в течение десяти лет. На его счету разрушенная экономика, геноцид нескольких африканских народов и сотни тысяч убитых граждан. Но запомнился он не только этим.Начало путиПоследние десять лет жизни пожилой угандец проводил на одной из вилл саудовской Джидды у самого берега Красного моря. Он любил плавать в бассейне, соблюдал фруктовую диету. Когда одолевала тоска, напевал песни из армейской молодости. За несколько лет до смерти его окончательно разбила болезнь. После месяца комы скончался в возрасте 75 лет. Так закончил свой путь Иди Амин - самый известный президент Уганды.Как и многие диктаторы XX века, Амин начинал карьеру с армейских погон. В шестнадцать лет сын пастуха и медсестры из народа каква был призван в батальон колониальных войск (тогда Уганда находилась под протекторатом Великобритании). Имея невероятную физическую силу, он быстро продвигался по службе. Будущий вождь обожал свой капральский мундир и вычищенные до блеска ботинки.При этом читать и писать не умел. Считал только на пальцах. Зато увлекался боксом и регби, что нравилось британским колонизаторам. Верность короне он доказал при подавлении антиколониального восстания в Кении. Амин проявил невероятную жестокость, разделываясь с повстанцами голыми руками для экономии патронов.Людоед у властиВ 1966-м полковник Амин помог своему покровителю премьер-министру Мильтону Оботе через военный переворот свергнуть короля Уганды Мутесу II. Получив в награду дом с охраной и черный Cadillac, офицер решил, что достоин большего. Спустя пять лет, воспользовавшись отъездом главы государства в Сингапур, Амин провозгласил себя президентом.Началась тотальная исламизация, хотя в стране было всего 10% мусульман. Однако это не помешало Амину объявить страну частью арабского мира. Граждан с британскими паспортами выдворяли из страны. Немалая часть из них индийцы. Многие были владельцами системообразующего бизнеса. Национализированным предприятиям управлять было некому. Экономика оказалась в глубочайшем упадке.Официально у диктатора было семь жен и пятьдесят детей. В свободное от работы время он любил смотреть мультфильмы Уолта Диснея. Одним из хобби стало коллекционирование наград и титулов. Амин не только присваивал себе все существующие угандийские ордена и медали, но и через третьих лиц скупал британские и носил их на специально удлиненном кителе как заслуженные.Никакой идеологии он не следовал, так как в целом плохо понимал значение этого слова. Когда ему нужно было вооружиться за счет СССР, то утверждал, что восхищается Лениным. Скорее всего, он даже не знал кто это. Вскоре в Москве поняли с кем имеют дело. Диктатор Уганды "сменил курс" и объявил о намерении поставить памятник Адольфу Гитлеру.Изначально у него были неплохие отношения и с Западом. Амин даже посетил Лондон в 1972-м. Там обратили внимание, что новый угандийский лидер мало того, что ничего не знает о манерах, так еще не может связать и двух слов."Дорогой мистер королева, кошмарные министры, выдуманные гости, леди под джентльменами!", - на полном серьезе обращался он во время торжественного обеда к английскому истеблишменту. Окончательно с Соединенным Королевством его рассорило присвоение британской собственности.После разрыва дипотношений, диктатор провозгласил себя "Завоевателем Британской империи". При этом он имел настолько большую любовь к Шотландии, что стал официально именоваться в Уганде ее "некоронованным королем". Амин также носил звание фельдмаршала и титул "Повелителя всех зверей на земле и рыб в море".Немало слухов ходило вокруг кулинарных предпочтений диктатора. Якобы он сам признавался, что не только физически устранял противников, но приказывал готовить из них блюда. Считается, что Амин следовал древнему африканскому суеверию, по которому поедание человека дает его силы и способности. Согласно одной из версий в холодильнике президента хранилась голова мятежного генерала Сулеймана Хусейна. По другим слухам, враги президента просто скармливались крокодилам.Дважды неудачникРепрессии Амина унесли жизни почти полумиллиона человек. Жертвами стали неугодные африканские народы, проживающие в Уганде, а также религиозные лидеры, журналисты, художники, чиновники, студенты. Недовольство Амином под конец правления зашкаливало. Последней каплей стала неудачная война с Танзанией, с помощью которой он хотел отвлечь народ от внутренних проблем. Танзанийская армия и Фронт освобождения Уганды вошли в столицу страны Кампалу 11 апреля 1979 года.Диктатор вместе с семьей спешно улетел на вертолете. Сначала Амин укрывался в Ливии у своего приятеля Муаммара Каддафи, затем обосновался в Саудовской Аравии. В 1989-м он, будучи уверенным в народной поддержке, пытался нелегально вернуться в Уганду. Но был задержан в аэропорту Заира и возращен обратно.После падения диктатуры Уганда не только стала заметно демократичнее, но и начала экономически расти. Сейчас там стараются лишний раз не вспоминать своего самого известного правителя. При этом нельзя сказать, что Амина оценивают одинаково негативно. Представители народа ачоли, которым он устроил геноцид, конечно, добрым словом о бывшем президенте не отзываются. А вот каква, пользовавшиеся его покровительством, вспоминают эпоху с ностальгией.

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в мире, уганда, кампала