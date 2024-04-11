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Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:48 11.04.2024 (обновлено: 19:28 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/udary-1939434792.html
Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины
Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины - РИА Новости, 11.04.2024
Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины
Удары РФ по топливно-энергетическому комплексу Украины являются ответом на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:48
2024-04-11T19:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
оон
василий небензя
киев
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ООН, 11 апр - РИА Новости. Удары РФ по топливно-энергетическому комплексу Украины являются ответом на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Что касается массированных ударов, нанесенных высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939433284.html
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россия, украина, оон, василий небензя, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ООН, Василий Небензя, Киев
Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины

Небензя: удары по ТЭК Украины — это ответ на попытки Киева нанести ущерб России

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 11 апр - РИА Новости. Удары РФ по топливно-энергетическому комплексу Украины являются ответом на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Что касается массированных ударов, нанесенных высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России", - сказал Небензя.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаООНВасилий НебензяКиев
 
 
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