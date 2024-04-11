https://ria.ru/20240411/udary-1939434792.html

Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины

Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины - РИА Новости, 11.04.2024

Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины

Удары РФ по топливно-энергетическому комплексу Украины являются ответом на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:48

2024-04-11T18:48

2024-04-11T19:28

специальная военная операция на украине

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оон

василий небензя

киев

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ООН, 11 апр - РИА Новости. Удары РФ по топливно-энергетическому комплексу Украины являются ответом на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Что касается массированных ударов, нанесенных высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939433284.html

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украина

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россия, украина, оон, василий небензя, киев