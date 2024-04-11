https://ria.ru/20240411/udary-1939434792.html
Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины
Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины - РИА Новости, 11.04.2024
Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины
Удары РФ по топливно-энергетическому комплексу Украины являются ответом на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:48
2024-04-11T18:48
2024-04-11T19:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
оон
василий небензя
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896936451_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6db83b80340aca4c05e1e34e078e0541.jpg
ООН, 11 апр - РИА Новости. Удары РФ по топливно-энергетическому комплексу Украины являются ответом на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Что касается массированных ударов, нанесенных высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939433284.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896936451_225:0:1857:1224_1920x0_80_0_0_4ddaa4103c57017cd9c7513403e56ae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, оон, василий небензя, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ООН, Василий Небензя, Киев
Небензя прокомментировал удары России по ТЭК Украины
Небензя: удары по ТЭК Украины — это ответ на попытки Киева нанести ущерб России