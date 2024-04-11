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В Тюменской области в зону затопления может попасть 51 населенный пункт - РИА Новости, 11.04.2024
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17:27 11.04.2024 (обновлено: 17:31 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/tyumen-1939415562.html
В Тюменской области в зону затопления может попасть 51 населенный пункт
В Тюменской области в зону затопления может попасть 51 населенный пункт - РИА Новости, 11.04.2024
В Тюменской области в зону затопления может попасть 51 населенный пункт
В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, доложил губернатор Александр Моор президенту РФ... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:27
2024-04-11T17:31
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, доложил губернатор Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину."На реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды… В среднем где-то на полметра выше исторических максимумов. Исходя из максимальных уровней, которые до нас официально доведены, мы понимаем, что в зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, у которых порядка двух тысяч сельскохозяйственных и домашних животных", - сказал Моор на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.
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тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области в зону затопления может попасть 51 населенный пункт

В зону затопления в Тюменской области могут попасть 1847 жилых домов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧастный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, доложил губернатор Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину.
"На реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды… В среднем где-то на полметра выше исторических максимумов. Исходя из максимальных уровней, которые до нас официально доведены, мы понимаем, что в зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, у которых порядка двух тысяч сельскохозяйственных и домашних животных", - сказал Моор на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.
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Тюменская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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