В Тюменской области в зону затопления может попасть 51 населенный пункт
В зону затопления в Тюменской области могут попасть 1847 жилых домов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧастный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, доложил губернатор Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину.
"На реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды… В среднем где-то на полметра выше исторических максимумов. Исходя из максимальных уровней, которые до нас официально доведены, мы понимаем, что в зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, у которых порядка двух тысяч сельскохозяйственных и домашних животных", - сказал Моор на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.
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