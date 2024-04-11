https://ria.ru/20240411/tyumen-1939415562.html

В Тюменской области в зону затопления может попасть 51 населенный пункт

В Тюменской области в зону затопления может попасть 51 населенный пункт - РИА Новости, 11.04.2024

В Тюменской области в зону затопления может попасть 51 населенный пункт

В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, доложил губернатор Александр Моор президенту РФ... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:27

2024-04-11T17:27

2024-04-11T17:31

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938600918_0:99:2942:1753_1920x0_80_0_0_aafb476141d43167968df63b12f522dd.jpg

ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, доложил губернатор Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину."На реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды… В среднем где-то на полметра выше исторических максимумов. Исходя из максимальных уровней, которые до нас официально доведены, мы понимаем, что в зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, у которых порядка двух тысяч сельскохозяйственных и домашних животных", - сказал Моор на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия