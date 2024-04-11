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Названный офицером ЦРУ мужчина заявил о присутствии спецслужбы на Украине - РИА Новости, 11.04.2024
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20:03 11.04.2024 (обновлено: 22:36 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/tsru-1939448768.html
Названный офицером ЦРУ мужчина заявил о присутствии спецслужбы на Украине
Названный офицером ЦРУ мужчина заявил о присутствии спецслужбы на Украине - РИА Новости, 11.04.2024
Названный офицером ЦРУ мужчина заявил о присутствии спецслужбы на Украине
Портал Sound Investigations опубликовал в соцсети Х видео с человеком, названным сотрудником ЦРУ Гэвином О'Брайеном, который говорит о присутствии спецслужбы на РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:03
2024-04-11T22:36
в мире
технологии
украина
киев
москва
илон маск
марджори тейлор грин
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Портал Sound Investigations опубликовал в соцсети Х видео с человеком, названным сотрудником ЦРУ Гэвином О'Брайеном, который говорит о присутствии спецслужбы на Украине. Портал публикует запись разговоров с О'Брайеном, которого называет офицером ЦРУ по контракту. На видео он рассказывает, что о присутствии ЦРУ на Украине известно Киеву, и вообще это "секрет, о котором все хорошо знают". По его словам, советники структуры работают на Украине под прикрытием госдепа. Выложенная несколько дней назад публикация с ним же привлекла внимание СМИ и известных пользователей соцсети. На записи он рассказывает, что американские спецслужбы "могут посадить, кого хотят". Говорит он об американском журналисте Алексе Джонсе, с которым ФБР "делают, что хотят". Авторитетное издание Newsweek позже сообщило, что Джонс планирует подать в суд на ЦРУ и ФБР в свете озвученных заявлений, что он был объектом преследования. Журнал цитировал опубликованную порталом запись. Американский миллиардер Илон Маск назвал это видео "вызывающим беспокойство". Ранее конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что ЦРУ присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой.
https://ria.ru/20240411/diversii-1939388958.html
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в мире, технологии, украина, киев, москва, илон маск, марджори тейлор грин, центральное разведывательное управление (цру), фбр
В мире, Технологии, Украина, Киев, Москва, Илон Маск, Марджори Тейлор Грин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР
Названный офицером ЦРУ мужчина заявил о присутствии спецслужбы на Украине

Sound Investigations опубликовал видео с мужчиной, заявившем о ЦРУ на Украине

Кадр из видео, опубликованного порталом Sound Investigations
Кадр из видео, опубликованного порталом Sound Investigations
Кадр из видео, опубликованного порталом Sound Investigations
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Портал Sound Investigations опубликовал в соцсети Х видео с человеком, названным сотрудником ЦРУ Гэвином О'Брайеном, который говорит о присутствии спецслужбы на Украине.
Портал публикует запись разговоров с О'Брайеном, которого называет офицером ЦРУ по контракту. На видео он рассказывает, что о присутствии ЦРУ на Украине известно Киеву, и вообще это "секрет, о котором все хорошо знают". По его словам, советники структуры работают на Украине под прикрытием госдепа.
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Выложенная несколько дней назад публикация с ним же привлекла внимание СМИ и известных пользователей соцсети. На записи он рассказывает, что американские спецслужбы "могут посадить, кого хотят".
Говорит он об американском журналисте Алексе Джонсе, с которым ФБР "делают, что хотят". Авторитетное издание Newsweek позже сообщило, что Джонс планирует подать в суд на ЦРУ и ФБР в свете озвученных заявлений, что он был объектом преследования. Журнал цитировал опубликованную порталом запись. Американский миллиардер Илон Маск назвал это видео "вызывающим беспокойство".
Ранее конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что ЦРУ присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой.
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