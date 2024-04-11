https://ria.ru/20240411/tsru-1939448768.html

Названный офицером ЦРУ мужчина заявил о присутствии спецслужбы на Украине

Названный офицером ЦРУ мужчина заявил о присутствии спецслужбы на Украине - РИА Новости, 11.04.2024

Названный офицером ЦРУ мужчина заявил о присутствии спецслужбы на Украине

Портал Sound Investigations опубликовал в соцсети Х видео с человеком, названным сотрудником ЦРУ Гэвином О'Брайеном, который говорит о присутствии спецслужбы на РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:03

2024-04-11T20:03

2024-04-11T22:36

в мире

технологии

украина

киев

москва

илон маск

марджори тейлор грин

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Портал Sound Investigations опубликовал в соцсети Х видео с человеком, названным сотрудником ЦРУ Гэвином О'Брайеном, который говорит о присутствии спецслужбы на Украине. Портал публикует запись разговоров с О'Брайеном, которого называет офицером ЦРУ по контракту. На видео он рассказывает, что о присутствии ЦРУ на Украине известно Киеву, и вообще это "секрет, о котором все хорошо знают". По его словам, советники структуры работают на Украине под прикрытием госдепа. Выложенная несколько дней назад публикация с ним же привлекла внимание СМИ и известных пользователей соцсети. На записи он рассказывает, что американские спецслужбы "могут посадить, кого хотят". Говорит он об американском журналисте Алексе Джонсе, с которым ФБР "делают, что хотят". Авторитетное издание Newsweek позже сообщило, что Джонс планирует подать в суд на ЦРУ и ФБР в свете озвученных заявлений, что он был объектом преследования. Журнал цитировал опубликованную порталом запись. Американский миллиардер Илон Маск назвал это видео "вызывающим беспокойство". Ранее конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что ЦРУ присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой.

https://ria.ru/20240411/diversii-1939388958.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, украина, киев, москва, илон маск, марджори тейлор грин, центральное разведывательное управление (цру), фбр