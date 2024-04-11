https://ria.ru/20240411/tserkov-1939294685.html

В эстонской церкви объяснили, почему не могут разорвать связи с РПЦ

В эстонской церкви объяснили, почему не могут разорвать связи с РПЦ - РИА Новости, 11.04.2024

В эстонской церкви объяснили, почему не могут разорвать связи с РПЦ

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) не будет разрывать канонические связи с РПЦ, поскольку "РПЦ не приняла на церковном уровне ничего такого, что заставляло... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:50

2024-04-11T11:50

2024-04-11T11:50

религия

эстония

москва

русская православная церковь

врнс

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Эстонская православная церковь (ЭПЦ) не будет разрывать канонические связи с РПЦ, поскольку "РПЦ не приняла на церковном уровне ничего такого, что заставляло бы" это сделать, следует из сообщения, опубликованного на сайте ЭПЦ.В среду сайт ЭПЦ сообщил о состоявшемся накануне заседании комиссии правительства республики и Эстонского совета церквей, на заседании министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс озвучил точку зрения ведомства "на сложившуюся острую ситуацию в связи с заявлениями Всемирного русского народного собора", который возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот же день ЭПЦ опубликовала послание о своем положении "в кризисной ситуации между государством и Церковью"."Мы не можем в одностороннем порядке разорвать такие канонические связи (с РПЦ – ред.), потому что мы находимся в автономном статусе. Это не в наших силах, и это будет в глубоком противоречии с нашей совестью. Это в первую очередь. Во-вторых, РПЦ не приняла на церковном уровне ничего такого, что заставляло бы нас разорвать с ней каноническую связь. Относительно ВРНС – это не церковная структура, и тем более принятый там документ не может служить основанием для разрыва каких-либо церковных связей", - сказано в документе.Его авторы напомнили, что Эстонская православная церковь Московского патриархата - это Православная церковь, действующая в Эстонии исторически, "и она как исторически, так и канонически связана с Русской православной церковью"."У нас есть каноническая связь со всей Церковью и с патриархом как с предстоятелем. Канонические связи также означают взаимную молитву друг за друга. Когда мы говорим о молитве за патриарха или также за государственную власть, мы понимаем это как просьбу, с которой мы обращаемся к Богу, чтобы Господь направил как церковных, так и светских правителей к познанию истины и поступкам в соответствии с ней. Молитва не понимается как одобрение действий человека", - пояснили в ЭПЦ.Вместе с тем там подчеркнули, что в РПЦ не указывают, что ЭПЦ делать. "Если кто-то думает, что из Москвы дается прямой приказ, указ - в такой форме подчинения нет. Есть каноническая связь. Эстонская церковь получила в 1920 году от патриарха Русской православной церкви Тихона самостоятельность в церковно-административных, экономических, образовательных и церковно-общественных делах. То есть Церковь действует здесь в соответствии с местными условиями", - пояснили в Церкви.При этом, добавили в ЭПЦ, членами Церкви являются жители Эстонии - люди разных национальностей, "каждый из которых, исходя из нашей Конституции, имеет право на свободу вероисповедания, совести и мысли"."Очень часто все, что происходит в Москве, автоматически переносится и на наши реалии. В настоящее время очень остро предпринимаются попытки сделать нас непосредственно ответственными, например, за слова патриарха. Это не соответствует действительности и является недоразумением… Мы говорим о поддержании канонических связей между структурами разных уровней. Патриархи меняются, но канонические связи остаются. Люди в Церкви могут ошибаться. Но при каждой человеческой ошибке менять свою церковную принадлежность невозможно", - заключили в ЭПЦ.ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну.

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https://ria.ru/20240403/estoniya-1937587288.html

https://ria.ru/20240206/mitropolit-1925776215.html

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Никита Бизин

эстония, москва, русская православная церковь, врнс, московский патриархат, религия