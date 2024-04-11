https://ria.ru/20240411/tsb-1939341333.html
ЦБ предложил снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам
ЦБ предложил снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам - РИА Новости, 11.04.2024
ЦБ предложил снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам
Банк России предлагает в 2 раза снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:34
2024-04-11T13:34
2024-04-11T13:41
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Банк России предлагает в 2 раза снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем в 2 раза снизить ставки страховых взносов по долгосрочным от трех лет вкладам и безотзывным сертификатам", - сказала она на съезде Ассоциации банков России (АБР).
https://ria.ru/20240401/sertifikaty-1937114716.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ предложил снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам
ЦБ предложил вдвое снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам