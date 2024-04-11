https://ria.ru/20240411/trevoga-1939228411.html
В семи областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.04.2024
В семи областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T01:28
2024-04-11T01:28
2024-04-11T01:28
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в столичном регионе была объявлена в 1.09 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240411/odessa-1939225811.html
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в мире, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В семи областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу