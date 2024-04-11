https://ria.ru/20240411/tramp-1939375644.html

Трамп может разделить НАТО на две категории, сообщают СМИ

Трамп может разделить НАТО на две категории, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.04.2024

Трамп может разделить НАТО на две категории, сообщают СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп, если вернется к власти, рассмотрит возможность разделения стран НАТО на две категории, одна из которых не будет защищена... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:15

2024-04-11T15:15

2024-04-11T15:15

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, если вернется к власти, рассмотрит возможность разделения стран НАТО на две категории, одна из которых не будет защищена статьей 5 Устава альянса о гарантиях защиты при нападении, сообщает телеканал CNN. Как отмечает телеканал, европейские дипломаты активно работают над организацией встреч со сторонниками Трампа для выяснения его политических намерений в свете подготовки к его потенциальной победе на выборах президента США. Их уже предупредили, что целевой показатель НАТО по тратам на оборону в 2% от ВВП не будет предметом переговоров. "Многие европейские дипломаты узнали, что Трамп рассмотрит возможность продвижения двухуровневой НАТО... Страны, которые не достигают цели в 2% от ВВП на оборону, могут попасть во второй уровень членства, а это означает, что они не будут защищены статьей 5 НАТО", - говорится в сообщении CNN, который ссылается на источники. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240213/ssha-1926973655.html

https://ria.ru/20240214/nato-1927316102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире