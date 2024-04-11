https://ria.ru/20240411/tramp-1939233340.html

СМИ: Кэмерон убеждал Трампа подтолкнуть конгресс выделить помощь Украине

СМИ: Кэмерон убеждал Трампа подтолкнуть конгресс выделить помощь Украине - РИА Новости, 11.04.2024

СМИ: Кэмерон убеждал Трампа подтолкнуть конгресс выделить помощь Украине

Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его в важности решения... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T03:06

2024-04-11T03:06

2024-04-11T03:06

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майк джонсон

нато

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его в важности решения по оказанию военной помощи Киеву и призвал его подтолкнуть конгресс к ее скорейшему утверждению, сообщает издание Washington Post по итогам интервью с дипломатом. "Главный дипломат Великобритании сказал бывшему президенту Дональду Трампу, что лучший способ для любого президента США унаследовать успешную ситуацию на Украине в январе - это подтолкнуть конгресс к скорейшему утверждению военной помощи Киеву", - пишет издание. По словам Кэмерона, он добавил, что в интересах всех, чтобы в конце этого года Украина находилась в сильной позиции, а Россия - в слабой. Отмечается, что Кэмерон "был осторожен", комментируя ответ Трампа, заявив, что "предоставит экс-президенту возможность говорить за себя". Во вторник газета Telegraph сообщила, что Кэмерон обсудил во Флориде с Трампом поддержку Украины, будущее НАТО и ситуацию на Ближнем Востоке. Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html

https://ria.ru/20240409/pomosch-1938942152.html

https://ria.ru/20240123/tramp-1923062766.html

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в мире, украина, сша, киев, дэвид кэмерон, дональд трамп, майк джонсон, нато