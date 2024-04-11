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Уровень воды в реке Томь в районе Томска серьезно повысился
Уровень воды в реке Томь в районе Томска серьезно повысился - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень воды в реке Томь в районе Томска серьезно повысился
Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки серьезно повысился, в Томском районе остаются переливы дорог и подтопленные дома в селе Вершинино,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:38
2024-04-11T08:38
2024-04-11T08:38
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НОВОСИБИРСК, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки серьезно повысился, в Томском районе остаются переливы дорог и подтопленные дома в селе Вершинино, сообщает в четверг ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада (Томск – ред.) за сутки повысился на 187 сантиметров и составляет 591 сантиметр при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала – повысился на 134 сантиметра и составляет 447 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров", - говорится в сообщении. На контроле ГУМЧС России по Томской области находятся два перелива дорог в Томском районе и подтопление 22 жилых домов и 40 приусадебных участках в селе Вершинино. Ранее сообщалось, что произошел перелив дороги Казанка - Батурино и Вершинино – Яр, проехать возможно на автомобилях повышенной проходимости. "Жизнеобеспечение населения не нарушено", - отметили в главке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск, томский район, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Томск, Томский район, Россия, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Томь в районе Томска серьезно повысился
МЧС: уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки серьезно повысился