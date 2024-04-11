https://ria.ru/20240411/tom-1939249721.html

Уровень воды в реке Томь в районе Томска серьезно повысился

Уровень воды в реке Томь в районе Томска серьезно повысился - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в реке Томь в районе Томска серьезно повысился

Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки серьезно повысился, в Томском районе остаются переливы дорог и подтопленные дома в селе Вершинино,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:38

2024-04-11T08:38

2024-04-11T08:38

происшествия

томск

томский район

россия

наводнения в россии — 2024

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НОВОСИБИРСК, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки серьезно повысился, в Томском районе остаются переливы дорог и подтопленные дома в селе Вершинино, сообщает в четверг ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада (Томск – ред.) за сутки повысился на 187 сантиметров и составляет 591 сантиметр при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала – повысился на 134 сантиметра и составляет 447 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров", - говорится в сообщении. На контроле ГУМЧС России по Томской области находятся два перелива дорог в Томском районе и подтопление 22 жилых домов и 40 приусадебных участках в селе Вершинино. Ранее сообщалось, что произошел перелив дороги Казанка - Батурино и Вершинино – Яр, проехать возможно на автомобилях повышенной проходимости. "Жизнеобеспечение населения не нарушено", - отметили в главке.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, томск, томский район, россия, наводнения в россии — 2024